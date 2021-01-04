https://ria.ru/20210104/katar-1592001089.html
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут блокаду Катара
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут блокаду Катара
Соглашение о нормализации связей между Катаром, Саудовской Аравией и другими странами региона подпишут во вторник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:29
2021-01-04T21:29
2021-01-04T22:49
джаред кушнер
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Соглашение о нормализации связей между Катаром, Саудовской Аравией и другими странами региона подпишут во вторник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.Пятого января в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие во встрече лидеров стран ССАГПЗ впервые с 2017 года. Главы МИД входящих в совет государств ранее заявляли, что рассматривают саммит как возможность урегулировать конфликт с Дохой, который длится более трех с половиной лет.По словам представителя Белого дома, к соглашению присоединятся ОАЭ, Бахрейн и Египет, они намерены снять блокаду с Катара. В свою очередь, Доха откажется от исков против этих стран. Как указал глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах, Саудовская Аравия уже приняла решение открыть воздушную, сухопутную и морскую границу с Катаром. Эль-Кувейт выступал посредником в конфликте между Дохой и ее соседями по региону.Представитель американской администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.Как подтвердили в кувейтском МИД, эмир Катара и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман "договорились подписать соглашение по итогам саммита в Эль-Улаа по урегулированию всех конфликтных вопросов".Блокада КатараЛетом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они прекратили экономическое сотрудничество с государством и ввели транспортную блокаду эмирата.Завершение конфликта ожидалось в 2019 году на фоне переговоров между Катаром и Саудовской Аравией, но эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поехал на проходившую тогда в Эр-Рияде встречу. Вместо себя он отправил бывшего в то время премьер-министром шейха Абдаллу бен Насера бен Халифу Аль Тани — переговорный процесс закончился безрезультатно.В начале декабря прошлого года министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насыр ас-Сабах заявил, что Катар и арабские страны Персидского залива ведут плодотворные переговоры по урегулирования конфликта. О "значительном прогрессе" говорил также министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта признал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
https://ria.ru/20201206/katar-1587888269.html
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джаред кушнер, дональд трамп, сша, саудовская аравия, катар, бахрейн, египет, в мире
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости.
Соглашение о нормализации связей между Катаром
, Саудовской Аравией
и другими странами региона подпишут во вторник, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США
.
Пятого января в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие во встрече лидеров стран ССАГПЗ впервые с 2017 года. Главы МИД входящих в совет государств ранее заявляли, что рассматривают саммит как возможность урегулировать конфликт с Дохой, который длится более трех с половиной лет.
По словам представителя Белого дома, к соглашению присоединятся ОАЭ
, Бахрейн
и Египет
, они намерены снять блокаду с Катара. В свою очередь, Доха откажется от исков против этих стран. Как указал глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах, Саудовская Аравия уже приняла решение открыть воздушную, сухопутную и морскую границу с Катаром. Эль-Кувейт выступал посредником в конфликте между Дохой и ее соседями по региону.
Представитель американской администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер
помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.
Как подтвердили в кувейтском МИД, эмир Катара и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман "договорились подписать соглашение по итогам саммита в Эль-Улаа по урегулированию всех конфликтных вопросов".
Блокада Катара
Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они прекратили экономическое сотрудничество с государством и ввели транспортную блокаду эмирата.
Завершение конфликта ожидалось в 2019 году на фоне переговоров между Катаром и Саудовской Аравией, но эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поехал на проходившую тогда в Эр-Рияде встречу. Вместо себя он отправил бывшего в то время премьер-министром шейха Абдаллу бен Насера бен Халифу Аль Тани — переговорный процесс закончился безрезультатно.
В начале декабря прошлого года министр иностранных дел Кувейта
Ахмед Насыр ас-Сабах заявил, что Катар и арабские страны Персидского залива ведут плодотворные переговоры по урегулирования конфликта. О "значительном прогрессе" говорил также министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд. Наличие подвижек в решении конфликта признал и глава МИД Катара
Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.