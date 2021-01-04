https://ria.ru/20210104/iran-1592006286.html
США призвали Иран немедленно освободить южнокорейский танкер
США призвали Иран немедленно освободить южнокорейский танкер
США призывают Иран немедленно отпустить задержанный южнокорейский танкер, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T23:47
2021-01-04T23:47
2021-01-04T23:58
персидский залив
мид южной кореи
южная корея
иран
сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США призывают Иран немедленно отпустить задержанный южнокорейский танкер, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."США отслеживают сообщения о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея. Режим продолжает угрожать правам и свободам мореплавания в Персидском заливе в рамках своих явных попытках шантажировать международное сообщество, чтобы оно сократило давление санкций. Мы присоединяемся к призыву Южной Кореи к Ирану немедленно освободить танкер", - сказал представитель госдепа.Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.По данным МИД Южной Кореи, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, "по запросу иранских служб о расследовании" начало движение в сторону территориальных вод Ирана.
https://ria.ru/20210104/iran-1591971242.html
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персидский залив, мид южной кореи, южная корея, иран, сша, в мире