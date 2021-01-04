Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/iran-1591968007.html
Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна
Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна
Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:44
2021-01-04T14:44
ормузский пролив
оаэ
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155756/71/1557567199_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_f51bc97e8d3b466d5b338486e9a23c7c.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно."UKMTO известно, что утром в Ормузском проливе произошло взаимодействие торгового судна с властями Ирана. В результате этого взаимодействия судно изменило курс на север и вошло в территориальные воды Ирана", - говорится в уведомлении.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ресурс MarineTraffic пишет, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией.
https://ria.ru/20200119/1563602711.html
https://ria.ru/20210104/iran-1591933164.html
ормузский пролив
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155756/71/1557567199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b947f0df569b6dbd77d0dbbf25388e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ормузский пролив, оаэ, сша, в мире

Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна

14:44 04.01.2021
 
© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабль Iran Ajr
Мины на борту корабль Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Mark Duncan, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно.
"UKMTO известно, что утром в Ормузском проливе произошло взаимодействие торгового судна с властями Ирана. В результате этого взаимодействия судно изменило курс на север и вошло в территориальные воды Ирана", - говорится в уведомлении.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 19.01.2020
19 января 2020, 16:53
КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ресурс MarineTraffic пишет, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.
Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией.
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 04:54
США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
 
Ормузский проливОАЭСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния