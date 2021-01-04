https://ria.ru/20210104/iran-1591968007.html

Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна

Британский морской координатор заявил о перехвате Ираном торгового судна

Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:44

2021-01-04T14:44

2021-01-04T14:44

ормузский пролив

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сша

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно."UKMTO известно, что утром в Ормузском проливе произошло взаимодействие торгового судна с властями Ирана. В результате этого взаимодействия судно изменило курс на север и вошло в территориальные воды Ирана", - говорится в уведомлении.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ресурс MarineTraffic пишет, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией.

https://ria.ru/20200119/1563602711.html

https://ria.ru/20210104/iran-1591933164.html

ормузский пролив

оаэ

сша

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ормузский пролив, оаэ, сша, в мире