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США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
США после "угроз" со стороны Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда, заявил и.о. министра обороны США Крис... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:54
2021-01-04T07:14
министерство обороны сша
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США после "угроз" со стороны Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер.Он не уточнил, о каких именно "угрозах" идет речь.Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до инаугурации нового президента 20 января.Ранее американские СМИ сообщали, что "Нимиц", единственный авианосец, который на данный момент находится на Ближнем Востоке, было решено перебазировать в другое место. В конце декабря Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции, организованной США. Кроме того, кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники утверждала, что КСИР перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, которые якобы могут быть использованы для ударов по целям после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.США провели в Багдаде 3 января 2020 года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/iran-1591841910.html
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министерство обороны сша, иран, сша, в мире

США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана

04:54 04.01.2021 (обновлено: 07:14 04.01.2021)
 
CC0 / / USS Nimitz
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
CC0 / /
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США после "угроз" со стороны Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер.

"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы "Нимиц" остановил свое обычное перебазирование (из региона). "Нимиц" останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США", - говорится в письменном заявлении Миллера.

Он не уточнил, о каких именно "угрозах" идет речь.
Заявление Миллера прозвучало на фоне очередного резкого обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до инаугурации нового президента 20 января.
Ранее американские СМИ сообщали, что "Нимиц", единственный авианосец, который на данный момент находится на Ближнем Востоке, было решено перебазировать в другое место.
В конце декабря Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции, организованной США. Кроме того, кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники утверждала, что КСИР перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, которые якобы могут быть использованы для ударов по целям после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.
США провели в Багдаде 3 января 2020 года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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