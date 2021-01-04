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Распространение нового коронавируса
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У большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19, считает эпидемиолог
У большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19, считает эпидемиолог
Колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, так как большая часть населения пока не имеет иммунитета к вирусу, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:59
2021-01-04T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, так как большая часть населения пока не имеет иммунитета к вирусу, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.За последние сутки в России выявили 23 351 новый случай коронавирусной инфекции, проведено было 193 тысячи тестов на выявление COVID-19. Днем ранее сообщалось о 24 150 новых случаях, проведено было 149 тысяч тестов, 2 января - 26 301 новый случай коронавируса, проведено - 386 тысяч тестов."Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет", - сказал Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

У большинства россиян еще нет иммунитета к COVID-19, считает эпидемиолог

11:59 04.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, так как большая часть населения пока не имеет иммунитета к вирусу, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
За последние сутки в России выявили 23 351 новый случай коронавирусной инфекции, проведено было 193 тысячи тестов на выявление COVID-19. Днем ранее сообщалось о 24 150 новых случаях, проведено было 149 тысяч тестов, 2 января - 26 301 новый случай коронавируса, проведено - 386 тысяч тестов.
"Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет", - сказал Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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