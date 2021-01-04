https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591998360.html

Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение

Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение

Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T20:38

2021-01-04T20:38

2021-01-04T20:38

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

элладская православная церковь

коронавирусы

крещение господне

греция

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АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости. Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. В заявлении правительства, поступившем в распоряжение РИА Новости, выражается надежда, что церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесется к решениям правительства.Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник. Синод единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Синод требует от государства, чтобы полностью уважалось прежнее правительственное решение. Синод направил письмо протеста правительству Греции."Правительство на всех этапах пандемии постоянно консультировалось с Церковью по вопросам литургии с уважением к общественному здоровью, а также к вере людей. В этом контексте проводились рождественские и новогодние службы и предусматривалась служба на Крещение. Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе, среди которых и литургии на Богоявление без присутствия верующих. Конечно, остается возможность индивидуальной молитвы верующих в храмах", - говорится в сообщении правительства.Кабинет министров надеется, что церковь осознает важность момента для общества, как она до сих пор ответственно делала."Осуществление превентивных и профилактических мер является обязательством, но также актом социальной солидарности и ответственности всех нас", – говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, элладская православная церковь, коронавирусы, крещение господне, греция