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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591998360.html
Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение
Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение
Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:38
2021-01-04T20:38
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
элладская православная церковь
коронавирусы
крещение господне
греция
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АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости. Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. В заявлении правительства, поступившем в распоряжение РИА Новости, выражается надежда, что церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесется к решениям правительства.Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник. Синод единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Синод требует от государства, чтобы полностью уважалось прежнее правительственное решение. Синод направил письмо протеста правительству Греции."Правительство на всех этапах пандемии постоянно консультировалось с Церковью по вопросам литургии с уважением к общественному здоровью, а также к вере людей. В этом контексте проводились рождественские и новогодние службы и предусматривалась служба на Крещение. Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе, среди которых и литургии на Богоявление без присутствия верующих. Конечно, остается возможность индивидуальной молитвы верующих в храмах", - говорится в сообщении правительства.Кабинет министров надеется, что церковь осознает важность момента для общества, как она до сих пор ответственно делала."Осуществление превентивных и профилактических мер является обязательством, но также актом социальной солидарности и ответственности всех нас", – говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
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коронавирус covid-19, элладская православная церковь, коронавирусы, крещение господне, греция

Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение

20:38 04.01.2021
 
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
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АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости. Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. В заявлении правительства, поступившем в распоряжение РИА Новости, выражается надежда, что церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесется к решениям правительства.
Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. Синод Элладской православной церкви под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник. Синод единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Синод требует от государства, чтобы полностью уважалось прежнее правительственное решение. Синод направил письмо протеста правительству Греции.
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"Правительство на всех этапах пандемии постоянно консультировалось с Церковью по вопросам литургии с уважением к общественному здоровью, а также к вере людей. В этом контексте проводились рождественские и новогодние службы и предусматривалась служба на Крещение. Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе, среди которых и литургии на Богоявление без присутствия верующих. Конечно, остается возможность индивидуальной молитвы верующих в храмах", - говорится в сообщении правительства.

Священный Синод своим решением не соглашается с новыми мерами, которые касаются литургии. Но закон не может применяться произвольно, когда любой несогласный может его игнорировать.

Правительство Греции
Кабинет министров надеется, что церковь осознает важность момента для общества, как она до сих пор ответственно делала.
"Осуществление превентивных и профилактических мер является обязательством, но также актом социальной солидарности и ответственности всех нас", – говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Элладская православная церковьКоронавирусыКрещение ГосподнеГреция
 
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