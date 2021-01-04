https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591979697.html
Синод греческой церкви потребовал открыть храмы на Крещение
Синод греческой церкви потребовал открыть храмы на Крещение
Синод Элладской православной церкви требует от правительства Греции соблюдать договоренности и открыть храмы на Крещение. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:33
2021-01-04T16:33
2021-01-04T16:33
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
элладская православная церковь
коронавирусы
греция
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АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости. Синод Элладской православной церкви требует от правительства Греции соблюдать договоренности и открыть храмы на Крещение.Синод под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник Богоявления (Крещения) как меры борьбы с распространением пандемии коронавируса, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении синода.Синод после обсуждения единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии и освящении вод в праздник Богоявления, как было согласовано и опубликовано в правительственном решении."Синод требует от государства, чтобы полностью уважалось вышеуказанное правительственное решение без лишних проблем, учитывая тот факт, что в Рождество и канун Нового года и другие дни святок в тысячах приходов Элладской православной церкви под присмотром уважаемых местных митрополитов и благочестивого духовенства соблюдали все предписанные санитарные меры для ограничения распространения коронавируса", - говорится в решениях."(Синод - ред.) направляет письмо протеста правительству Греции, считая диалог уникальным средством решения вопросов, касающихся отношений государства с религиозными общинами в греческом государстве", - говорится в документе.Синод призывает как руководство Европейского союза, так и правительство Греции продолжить принимать необходимые шаги для поставки одобренного количества вакцины в страны и отмечает, что право на здоровье принадлежит каждому.Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, не будет освящения вод на открытом воздухе.На Рождество церкви были открыты с ограничениями – было разрешено присутствие 25 человек в храме, а в митрополичьем храме – 50 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
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коронавирус covid-19, элладская православная церковь, коронавирусы, греция
АФИНЫ, 4 янв – РИА Новости.
Синод Элладской православной церкви
требует от правительства Греции
соблюдать договоренности и открыть храмы на Крещение.
Синод под руководством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в понедельник на внеочередном заседании обсудил "внезапные правительственные заявления" о закрытии церквей на праздник Богоявления (Крещения) как меры борьбы с распространением пандемии коронавируса
, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении синода.
Синод после обсуждения единогласно постановил, что он не согласен с новыми правительственными мерами, касающимися работы храмов, и настаивает на том, что было первоначально согласовано с государством, и предписывает храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии и освящении вод в праздник Богоявления, как было согласовано и опубликовано в правительственном решении.
"Синод требует от государства, чтобы полностью уважалось вышеуказанное правительственное решение без лишних проблем, учитывая тот факт, что в Рождество и канун Нового года и другие дни святок в тысячах приходов Элладской православной церкви под присмотром уважаемых местных митрополитов и благочестивого духовенства соблюдали все предписанные санитарные меры для ограничения распространения коронавируса", - говорится в решениях.
"(Синод - ред.) направляет письмо протеста правительству Греции, считая диалог уникальным средством решения вопросов, касающихся отношений государства с религиозными общинами в греческом государстве", - говорится в документе.
Синод призывает как руководство Европейского союза, так и правительство Греции продолжить принимать необходимые шаги для поставки одобренного количества вакцины в страны и отмечает, что право на здоровье принадлежит каждому.
Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, не будет освящения вод на открытом воздухе.
На Рождество церкви были открыты с ограничениями – было разрешено присутствие 25 человек в храме, а в митрополичьем храме – 50 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.