https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591944663.html

В Греции врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer

В Греции врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer

Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин помещен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких с симптомами инфекции нижних дыхательных путей вскоре РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:04

2021-01-04T11:04

2021-01-04T11:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

pfizer, inc.

греция

афины

в мире

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АФИНЫ, 4 янв — РИА Новости. Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин помещен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких с симптомами инфекции нижних дыхательных путей вскоре после прививки от коронавируса, Минздрав не видит связи между вакцинацией и возникшей инфекцией, сообщает телеканал Skai."Заместитель начальника госпиталя Триасиос (в городке Элевсина в пригороде Афин) проходит интубационное лечение в Главной государственной больнице Никаи. У 54-летнего мужчины, у которого не было основного заболевания, в прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов (одышка, лихорадка, кашель)", — информирует телеканал.В канун Нового года его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей", сообщает Skai."И инфекция, и госпитализация 54-летнего мужчины спровоцировали реакцию противников вакцинации, при этом Министерство здравоохранения указало, что нет убедительных доказательств связи с вакцинацией, которую он прошел в прошлое воскресенье в рамках запуска операции "Свобода" по вакцинации населения от коронавируса. В Минздраве уточняют, что заместитель руководителя был вакцинирован и была исследована его история на аллергию в соответствии с предписанными процедурами, и нет никакой корреляции между вакцинацией и возникшей инфекцией", — говорится в репортаже.В Греции 27 января началась кампания по вакцинации населения, которую назвали "Операция Свобода". Для прививок используется вакцина компании Pfizer/BioNTech — единственная одобренная властями Евросоюза. Первыми прививку получают медработники и пожилые люди в домах престарелых. В первые дни был отмечен один случай аллергической реакции на вакцину.С 27 декабря 2020 года по 3 января 2021-го проведено 3779 прививок. С 4 по 20 января, согласно плану, будет завершен первый этап вакцинации медицинских работников, пожилых и служащих домов престарелых и реабилитационных центров. С 4 января к девяти больницам, которые уже проводят вакцинацию, будут добавлены 42 новые больницы, что позволит проводить более пяти тысяч вакцинаций ежедневно, сообщил Минздрав.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591936530.html

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html

греция

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, pfizer, inc., греция, афины, в мире