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Украине предрекли дефолт
Украине предрекли дефолт
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году, пишет "Главред". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:30
2021-01-04T15:30
виктор суслов (украинский экономист)
мвф
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году, пишет "Главред". Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, экс-министр заявил, что страна движется к дефолту. Суслов отметил, что бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%. Бывший министр добавил, что за прошедший год украинская экономика упала на 5-6% и заложенный на 2021-й рост в 4,7% не позволит восстановиться до показателей 2019 года. Суслов обратил внимание, что в конце прошлого года власти страны продали ценных бумаг на 70 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей. — Прим. ред.) под "неадекватный процент", чтобы выполнить бюджет. "В новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов", — предупредил экономист. Он подчеркнул, что в настоящее время треть бюджетных доходов идет на обслуживание долга. В качестве мер по сокращению расходов специалист предложил навести порядок на таможне и пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, стимулировать развитие производственного сектора и перейти к протекционизму в экономической политике. Кроме того, экс-министр раскритиковал условия, на которых МВФ предоставляет Киеву кредиты. Суслов отметил, что займы выдаются под низкие проценты, но взамен организация выдвигает жесткие требования и фактически берет страну под внешнее управление. "Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость", — заключил экономист. Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
https://ria.ru/20210104/ukraina-1591939990.html
https://ria.ru/20210101/razval-1591773411.html
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виктор суслов (украинский экономист), мвф, киев, украина, в мире

Украине предрекли дефолт

15:30 04.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году, пишет "Главред".
Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, экс-министр заявил, что страна движется к дефолту.
Суслов отметил, что бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%.
"Это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике", — пояснил он.
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Бывший министр добавил, что за прошедший год украинская экономика упала на 5-6% и заложенный на 2021-й рост в 4,7% не позволит восстановиться до показателей 2019 года.
Суслов обратил внимание, что в конце прошлого года власти страны продали ценных бумаг на 70 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей. — Прим. ред.) под "неадекватный процент", чтобы выполнить бюджет.
"В новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов", — предупредил экономист.
Он подчеркнул, что в настоящее время треть бюджетных доходов идет на обслуживание долга.
"Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов", — констатировал Суслов.
В качестве мер по сокращению расходов специалист предложил навести порядок на таможне и пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, стимулировать развитие производственного сектора и перейти к протекционизму в экономической политике.
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Кроме того, экс-министр раскритиковал условия, на которых МВФ предоставляет Киеву кредиты. Суслов отметил, что займы выдаются под низкие проценты, но взамен организация выдвигает жесткие требования и фактически берет страну под внешнее управление.
"Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость", — заключил экономист.
Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
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