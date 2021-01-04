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https://ria.ru/20210104/david-1591952575.html
В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело
В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело
Статуя Давида работы Микеланджело станет главным символом Италии на Всемирной выставке Expo, которая откроется в Дубае (ОАЭ) 1 октября, в Галерее Академии... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:18
2021-01-04T12:18
культура
музеи
флоренция
дубай (город)
италия
искусство
в мире
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РИМ, 4 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Статуя Давида работы Микеланджело станет главным символом Италии на Всемирной выставке Expo, которая откроется в Дубае (ОАЭ) 1 октября, в Галерее Академии изящных искусств Флоренции, где находится этот шедевр эпохи Возрождения, уже начались работы по изготовлению самой точной копии знаменитой скульптуры, рассказала РИА Новости директор музея Цецилия Холлберг.В "Театре Памяти"Статую, которая изображает обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схватке с грозным Голиафом, молодой Микеланджело изваял из огромной глыбы каррарского мрамора. В 1504 году скульптура была установлена в центре Флоренции на площади Синьории и вскоре стала символом Флорентийской республики. Высота скульптуры составляет 5 метров 17 сантиметров, масса – 5,6 тонны. В 1873 году для защиты от воздействия осадков и ветра статую перенесли в помещение первой академии живописи в Европе - Академии изящных искусств Флоренции.Предполагается, что Давид будет установлен в восьмиугольном "Театре Памяти" в самом центре итальянского павильона на Expo. Благодаря лестницам, которые будут подниматься на разную высоту этого здания, зрители впервые получат возможность увидеть статую практически со всех возможных ракурсов. В это время на стенах "Театра Памяти" будут проецироваться видео, рассказывающие о красоте природы Италии, мастерстве ее художников и ремесленников, таланте инженеров и ученых.Естественно, об отправке в Дубай самого шедевра Микеланджело не могло быть и речи, поэтому возникла идея создать самую точную в мире копию замечательной скульптуры с использованием новейших достижений науки. С этим предложением комиссар Италии на Expo Паоло Глисенти и автор проекта национального павильона Давиде Рампелло обратились к директору Галереи Академии.Великий эксперимент"Несомненно, Давид Микеланджело является самой известной итальянской скульптурой в мире, одной из вершин искусства Возрождения и символом самой Италии. За 500 лет статуя ничуть не утратила своей притягательной силы, недаром ежегодно миллионы людей со всего света приезжают к нам, чтобы собственными глазами увидеть этот шедевр. Так что когда организаторы итальянского павильона на Expo предложили нам принять участие в этом проекте, конечно же, я согласилась", - сказала в интервью РИА Новости Холлберг.Директор Галереи Академии напомнила, что в марте 1999 года группа сотрудников Стэнфордского университета (США) впервые провела трехмерное сканирование статуи Давида. "Однако за последние 20 лет мир совершил настоящий технологический рывок, и сегодня для создания новой копии используются уже принципиально новые приборы и технологии. Это очень важно для нас, чтобы точно представлять себе нынешнее состояние статуи, сохранять и реставрировать ее наилучшим образом. Возможно даже, мы узнаем о ней нечто совершенно новое, - исключать ничего нельзя. А все собранные в рамках проекта данные о Давиде будут храниться в электронном архиве нашего музея: в чужие руки мы их не отдадим", - говорит Холлберг.Процесс создания "двойника" Давида можно разделить на три этапа. На первом из них, проходящем сейчас в галерее, ученые Флорентийского университета и сотрудники шведской компании Hexagon при помощи лазерных сканеров создают точнейшую цифровую модель всемирно известной скульптуры. Для этих целей они применяют оборудование, которое используют, в частности, специалисты ВВС Италии и американского космического агентства НАСА. Оно дает возможность повторить все размеры скульптуры с точностью до микрона и передать малейшие оттенки мрамора.Затем все собранные данные будут обобщены и проверены. На их основе при помощи одного из крупнейших в мире 3D-принтеров будет "напечатана" самая точная копия шедевра Микеланджело в высочайшем разрешении. На последнем, третьем этапе работы каждую из нескольких частей копии будут до кондиции вручную доводить опытнейшие флорентийские мастера, которые впервые соберут всю фигуру воедино."Этот проект интересен еще и тем, что развивается по мере осуществления. Так, пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай – целиком или по частям. Все мы ищем наиболее надежные, удобные и приемлемые решения. Можно сказать, что мы имеем дело с великим экспериментом, содержание которого до конца еще не ясно", - заметила собеседница агентства.Оригинал и его копииИзвестно, что Давид Микеланджело – это самая копируемая статуя в мире. Ее копии можно обнаружить в Европе и Америке, причем зачастую в лучших музеях мира, например, в Итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина в Москве."История Давида неразрывно связана с созданием копий этой скульптуры. Только в самой Флоренции их несколько. Когда статую перенесли в Академию, на месте оригинала у Палаццо Веккьо была установлена ее бронзовая копия. Однако флорентийцам не понравилось, как она смотрится на фоне стен ратуши, и в итоге ее пришлось перенести на площадь Микеланджело, а в центре установить новый вариант статуи из мрамора. А сколько тысяч маленьких изображений Давида было продано только за последние годы туристам! Хотя в данном случае, строго говоря, даже нельзя называть их копиями", - сетует Холлберг."Но оригинал всегда останется один, и он находится у нас в галерее. Ничто никогда не сможет его заменить, даже если сделать его из точно такого же мрамора. Это абсолютный шедевр! Так что создание новых копий меня совершенно не беспокоит", - подчеркнула директор музея.По ее словам, ее заботит другое – сохранение и защита самого образа Давида Микеланджело. Холлберг считает неправильной ситуацию, при которой итальянское государство сохраняет этот шедевр мирового искусства, а заработать на нем пытаются многие другие."На мой взгляд, разрешение на коммерческое использование этого образа должно давать государство в лице министерства культуры и нашего музея. Некоторое время назад мы подали иск в суд как раз по данному вопросу, и в ноябре 2017 года он признал нашу правоту. Теперь чтобы использовать изображение Давида, у нас нужно запрашивать официальное разрешение, а нарушителю грозит штраф. Так был создан важный прецедент. Конечно, проблемы еще остаются. Достаточно вспомнить об ужасных фартуках, которые до сих пор продают туристам. В данном случае речь идет об откровенном неуважении к произведению искусства, и такие изображения вообще не имеют права на существование", - резюмировала Холлберг.
https://ria.ru/20180315/1516470086.html
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музеи, флоренция, дубай (город), италия, искусство, в мире

В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело

12:18 04.01.2021
 
© Фото : David GayaДавид - мраморная статуя работы Микеланджело
Давид - мраморная статуя работы Микеланджело - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : David Gaya
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РИМ, 4 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Статуя Давида работы Микеланджело станет главным символом Италии на Всемирной выставке Expo, которая откроется в Дубае (ОАЭ) 1 октября, в Галерее Академии изящных искусств Флоренции, где находится этот шедевр эпохи Возрождения, уже начались работы по изготовлению самой точной копии знаменитой скульптуры, рассказала РИА Новости директор музея Цецилия Холлберг.

В "Театре Памяти"

Статую, которая изображает обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схватке с грозным Голиафом, молодой Микеланджело изваял из огромной глыбы каррарского мрамора. В 1504 году скульптура была установлена в центре Флоренции на площади Синьории и вскоре стала символом Флорентийской республики. Высота скульптуры составляет 5 метров 17 сантиметров, масса – 5,6 тонны. В 1873 году для защиты от воздействия осадков и ветра статую перенесли в помещение первой академии живописи в Европе - Академии изящных искусств Флоренции.
"Я считаю, что это произведение очень актуально. Сама фигура Давида, который бесстрашно идет на схватку с гигантом Голиафом в борьбе за правое дело, олицетворяет мужество и надежду. Это как раз то, в чем все мы очень нуждаемся в эти трудные времена. Что касается копии Давида, которая поедет на Всемирную выставку в Дубай, надеюсь, она станет не только отражением исключительного мастерства Микеланджело, но и символом человеческого гения, а также предвестником лучшего будущего", - заявила Холлберг.
© Фото : Antonio QuattroneДиректор Галереи Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг
Директор Галереи Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : Antonio Quattrone
Директор Галереи Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг
Предполагается, что Давид будет установлен в восьмиугольном "Театре Памяти" в самом центре итальянского павильона на Expo. Благодаря лестницам, которые будут подниматься на разную высоту этого здания, зрители впервые получат возможность увидеть статую практически со всех возможных ракурсов. В это время на стенах "Театра Памяти" будут проецироваться видео, рассказывающие о красоте природы Италии, мастерстве ее художников и ремесленников, таланте инженеров и ученых.
Естественно, об отправке в Дубай самого шедевра Микеланджело не могло быть и речи, поэтому возникла идея создать самую точную в мире копию замечательной скульптуры с использованием новейших достижений науки. С этим предложением комиссар Италии на Expo Паоло Глисенти и автор проекта национального павильона Давиде Рампелло обратились к директору Галереи Академии.
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Великий эксперимент

"Несомненно, Давид Микеланджело является самой известной итальянской скульптурой в мире, одной из вершин искусства Возрождения и символом самой Италии. За 500 лет статуя ничуть не утратила своей притягательной силы, недаром ежегодно миллионы людей со всего света приезжают к нам, чтобы собственными глазами увидеть этот шедевр. Так что когда организаторы итальянского павильона на Expo предложили нам принять участие в этом проекте, конечно же, я согласилась", - сказала в интервью РИА Новости Холлберг.
Директор Галереи Академии напомнила, что в марте 1999 года группа сотрудников Стэнфордского университета (США) впервые провела трехмерное сканирование статуи Давида. "Однако за последние 20 лет мир совершил настоящий технологический рывок, и сегодня для создания новой копии используются уже принципиально новые приборы и технологии. Это очень важно для нас, чтобы точно представлять себе нынешнее состояние статуи, сохранять и реставрировать ее наилучшим образом. Возможно даже, мы узнаем о ней нечто совершенно новое, - исключать ничего нельзя. А все собранные в рамках проекта данные о Давиде будут храниться в электронном архиве нашего музея: в чужие руки мы их не отдадим", - говорит Холлберг.
© Фото : Antonio QuattroneСоздание самой точной в мире копии Давида Микеланджело для Expo-2020 в Дубае
Создание самой точной в мире копии Давида Микеланджело для Expo-2020 в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : Antonio Quattrone
Создание самой точной в мире копии Давида Микеланджело для Expo-2020 в Дубае
Процесс создания "двойника" Давида можно разделить на три этапа. На первом из них, проходящем сейчас в галерее, ученые Флорентийского университета и сотрудники шведской компании Hexagon при помощи лазерных сканеров создают точнейшую цифровую модель всемирно известной скульптуры. Для этих целей они применяют оборудование, которое используют, в частности, специалисты ВВС Италии и американского космического агентства НАСА. Оно дает возможность повторить все размеры скульптуры с точностью до микрона и передать малейшие оттенки мрамора.
Затем все собранные данные будут обобщены и проверены. На их основе при помощи одного из крупнейших в мире 3D-принтеров будет "напечатана" самая точная копия шедевра Микеланджело в высочайшем разрешении. На последнем, третьем этапе работы каждую из нескольких частей копии будут до кондиции вручную доводить опытнейшие флорентийские мастера, которые впервые соберут всю фигуру воедино.
© Фото : Hexagon 3D копия Давида работы Микеланджело
3D копия Давида работы Микеланджело - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : Hexagon
3D копия Давида работы Микеланджело
"Этот проект интересен еще и тем, что развивается по мере осуществления. Так, пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай – целиком или по частям. Все мы ищем наиболее надежные, удобные и приемлемые решения. Можно сказать, что мы имеем дело с великим экспериментом, содержание которого до конца еще не ясно", - заметила собеседница агентства.

Оригинал и его копии

Известно, что Давид Микеланджело – это самая копируемая статуя в мире. Ее копии можно обнаружить в Европе и Америке, причем зачастую в лучших музеях мира, например, в Итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина в Москве.
"История Давида неразрывно связана с созданием копий этой скульптуры. Только в самой Флоренции их несколько. Когда статую перенесли в Академию, на месте оригинала у Палаццо Веккьо была установлена ее бронзовая копия. Однако флорентийцам не понравилось, как она смотрится на фоне стен ратуши, и в итоге ее пришлось перенести на площадь Микеланджело, а в центре установить новый вариант статуи из мрамора. А сколько тысяч маленьких изображений Давида было продано только за последние годы туристам! Хотя в данном случае, строго говоря, даже нельзя называть их копиями", - сетует Холлберг.
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"Но оригинал всегда останется один, и он находится у нас в галерее. Ничто никогда не сможет его заменить, даже если сделать его из точно такого же мрамора. Это абсолютный шедевр! Так что создание новых копий меня совершенно не беспокоит", - подчеркнула директор музея.
По ее словам, ее заботит другое – сохранение и защита самого образа Давида Микеланджело. Холлберг считает неправильной ситуацию, при которой итальянское государство сохраняет этот шедевр мирового искусства, а заработать на нем пытаются многие другие.
"На мой взгляд, разрешение на коммерческое использование этого образа должно давать государство в лице министерства культуры и нашего музея. Некоторое время назад мы подали иск в суд как раз по данному вопросу, и в ноябре 2017 года он признал нашу правоту. Теперь чтобы использовать изображение Давида, у нас нужно запрашивать официальное разрешение, а нарушителю грозит штраф. Так был создан важный прецедент. Конечно, проблемы еще остаются. Достаточно вспомнить об ужасных фартуках, которые до сих пор продают туристам. В данном случае речь идет об откровенном неуважении к произведению искусства, и такие изображения вообще не имеют права на существование", - резюмировала Холлберг.
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