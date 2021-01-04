В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело
РИМ, 4 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Статуя Давида работы Микеланджело станет главным символом Италии на Всемирной выставке Expo, которая откроется в Дубае (ОАЭ) 1 октября, в Галерее Академии изящных искусств Флоренции, где находится этот шедевр эпохи Возрождения, уже начались работы по изготовлению самой точной копии знаменитой скульптуры, рассказала РИА Новости директор музея Цецилия Холлберг.
В "Театре Памяти"
Статую, которая изображает обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схватке с грозным Голиафом, молодой Микеланджело изваял из огромной глыбы каррарского мрамора. В 1504 году скульптура была установлена в центре Флоренции на площади Синьории и вскоре стала символом Флорентийской республики. Высота скульптуры составляет 5 метров 17 сантиметров, масса – 5,6 тонны. В 1873 году для защиты от воздействия осадков и ветра статую перенесли в помещение первой академии живописи в Европе - Академии изящных искусств Флоренции.
"Я считаю, что это произведение очень актуально. Сама фигура Давида, который бесстрашно идет на схватку с гигантом Голиафом в борьбе за правое дело, олицетворяет мужество и надежду. Это как раз то, в чем все мы очень нуждаемся в эти трудные времена. Что касается копии Давида, которая поедет на Всемирную выставку в Дубай, надеюсь, она станет не только отражением исключительного мастерства Микеланджело, но и символом человеческого гения, а также предвестником лучшего будущего", - заявила Холлберг.
© Фото : Antonio QuattroneДиректор Галереи Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг
© Фото : Antonio Quattrone
Директор Галереи Академии изящных искусств Флоренции Цецилия Холлберг
Предполагается, что Давид будет установлен в восьмиугольном "Театре Памяти" в самом центре итальянского павильона на Expo. Благодаря лестницам, которые будут подниматься на разную высоту этого здания, зрители впервые получат возможность увидеть статую практически со всех возможных ракурсов. В это время на стенах "Театра Памяти" будут проецироваться видео, рассказывающие о красоте природы Италии, мастерстве ее художников и ремесленников, таланте инженеров и ученых.
Естественно, об отправке в Дубай самого шедевра Микеланджело не могло быть и речи, поэтому возникла идея создать самую точную в мире копию замечательной скульптуры с использованием новейших достижений науки. С этим предложением комиссар Италии на Expo Паоло Глисенти и автор проекта национального павильона Давиде Рампелло обратились к директору Галереи Академии.
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Великий эксперимент
"Несомненно, Давид Микеланджело является самой известной итальянской скульптурой в мире, одной из вершин искусства Возрождения и символом самой Италии. За 500 лет статуя ничуть не утратила своей притягательной силы, недаром ежегодно миллионы людей со всего света приезжают к нам, чтобы собственными глазами увидеть этот шедевр. Так что когда организаторы итальянского павильона на Expo предложили нам принять участие в этом проекте, конечно же, я согласилась", - сказала в интервью РИА Новости Холлберг.
Директор Галереи Академии напомнила, что в марте 1999 года группа сотрудников Стэнфордского университета (США) впервые провела трехмерное сканирование статуи Давида. "Однако за последние 20 лет мир совершил настоящий технологический рывок, и сегодня для создания новой копии используются уже принципиально новые приборы и технологии. Это очень важно для нас, чтобы точно представлять себе нынешнее состояние статуи, сохранять и реставрировать ее наилучшим образом. Возможно даже, мы узнаем о ней нечто совершенно новое, - исключать ничего нельзя. А все собранные в рамках проекта данные о Давиде будут храниться в электронном архиве нашего музея: в чужие руки мы их не отдадим", - говорит Холлберг.
© Фото : Antonio QuattroneСоздание самой точной в мире копии Давида Микеланджело для Expo-2020 в Дубае
© Фото : Antonio Quattrone
Создание самой точной в мире копии Давида Микеланджело для Expo-2020 в Дубае
Процесс создания "двойника" Давида можно разделить на три этапа. На первом из них, проходящем сейчас в галерее, ученые Флорентийского университета и сотрудники шведской компании Hexagon при помощи лазерных сканеров создают точнейшую цифровую модель всемирно известной скульптуры. Для этих целей они применяют оборудование, которое используют, в частности, специалисты ВВС Италии и американского космического агентства НАСА. Оно дает возможность повторить все размеры скульптуры с точностью до микрона и передать малейшие оттенки мрамора.
Затем все собранные данные будут обобщены и проверены. На их основе при помощи одного из крупнейших в мире 3D-принтеров будет "напечатана" самая точная копия шедевра Микеланджело в высочайшем разрешении. На последнем, третьем этапе работы каждую из нескольких частей копии будут до кондиции вручную доводить опытнейшие флорентийские мастера, которые впервые соберут всю фигуру воедино.
© Фото : Hexagon 3D копия Давида работы Микеланджело
© Фото : Hexagon
3D копия Давида работы Микеланджело
"Этот проект интересен еще и тем, что развивается по мере осуществления. Так, пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай – целиком или по частям. Все мы ищем наиболее надежные, удобные и приемлемые решения. Можно сказать, что мы имеем дело с великим экспериментом, содержание которого до конца еще не ясно", - заметила собеседница агентства.
Оригинал и его копии
Известно, что Давид Микеланджело – это самая копируемая статуя в мире. Ее копии можно обнаружить в Европе и Америке, причем зачастую в лучших музеях мира, например, в Итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина в Москве.
"История Давида неразрывно связана с созданием копий этой скульптуры. Только в самой Флоренции их несколько. Когда статую перенесли в Академию, на месте оригинала у Палаццо Веккьо была установлена ее бронзовая копия. Однако флорентийцам не понравилось, как она смотрится на фоне стен ратуши, и в итоге ее пришлось перенести на площадь Микеланджело, а в центре установить новый вариант статуи из мрамора. А сколько тысяч маленьких изображений Давида было продано только за последние годы туристам! Хотя в данном случае, строго говоря, даже нельзя называть их копиями", - сетует Холлберг.
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"Но оригинал всегда останется один, и он находится у нас в галерее. Ничто никогда не сможет его заменить, даже если сделать его из точно такого же мрамора. Это абсолютный шедевр! Так что создание новых копий меня совершенно не беспокоит", - подчеркнула директор музея.
По ее словам, ее заботит другое – сохранение и защита самого образа Давида Микеланджело. Холлберг считает неправильной ситуацию, при которой итальянское государство сохраняет этот шедевр мирового искусства, а заработать на нем пытаются многие другие.
"На мой взгляд, разрешение на коммерческое использование этого образа должно давать государство в лице министерства культуры и нашего музея. Некоторое время назад мы подали иск в суд как раз по данному вопросу, и в ноябре 2017 года он признал нашу правоту. Теперь чтобы использовать изображение Давида, у нас нужно запрашивать официальное разрешение, а нарушителю грозит штраф. Так был создан важный прецедент. Конечно, проблемы еще остаются. Достаточно вспомнить об ужасных фартуках, которые до сих пор продают туристам. В данном случае речь идет об откровенном неуважении к произведению искусства, и такие изображения вообще не имеют права на существование", - резюмировала Холлберг.
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