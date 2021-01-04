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Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных
Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных
В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T01:16
2021-01-04T02:13
антон куканов
роскачество
positive technologies
технологии
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Другой вопрос, что для обычного человека вероятность этого не слишком высока: с гораздо большим рвением злоумышленники охотятся не за личной, а за платежной информацией или паролями, отмечает эксперт.Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Также нельзя доверять сайтам с нелегальным контентом. В комплекте с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство его "монетизации" – в виде вируса.
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антон куканов, роскачество, positive technologies, технологии

Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных

01:16 04.01.2021 (обновлено: 02:13 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокИнтерфейс закрытой базы данных, которая нелегально продается на одном из московских рынков
Интерфейс закрытой базы данных, которая нелегально продается на одном из московских рынков - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Другой вопрос, что для обычного человека вероятность этого не слишком высока: с гораздо большим рвением злоумышленники охотятся не за личной, а за платежной информацией или паролями, отмечает эксперт.
"Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством", - объясняет он.
Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Также нельзя доверять сайтам с нелегальным контентом. В комплекте с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство его "монетизации" – в виде вируса.
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 01:10
Адвокат научил, как обойти риск кражи личных данных при аренде жилья
 
Антон КукановРоскачествоPositive TechnologiesТехнологии
 
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