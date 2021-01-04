Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных
01:16 04.01.2021 (обновлено: 02:13 04.01.2021)
© РИА Новости / Руслан КривобокИнтерфейс закрытой базы данных, которая нелегально продается на одном из московских рынков
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Другой вопрос, что для обычного человека вероятность этого не слишком высока: с гораздо большим рвением злоумышленники охотятся не за личной, а за платежной информацией или паролями, отмечает эксперт.
"Они используют для этих целей фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например, кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удаленного доступа, позволяющие хакеру управлять устройством", - объясняет он.
Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Также нельзя доверять сайтам с нелегальным контентом. В комплекте с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство его "монетизации" – в виде вируса.
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