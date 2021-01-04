https://ria.ru/20210104/dannye-1591929675.html

Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных

Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных

В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T01:16

2021-01-04T01:16

2021-01-04T02:13

антон куканов

роскачество

positive technologies

технологии

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В I квартале 2020 года, по данным Positive Technologies, количество кибератак выросло почти на четверть. Половина всех украденных данных — логины и пароли, это связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера. Другой вопрос, что для обычного человека вероятность этого не слишком высока: с гораздо большим рвением злоумышленники охотятся не за личной, а за платежной информацией или паролями, отмечает эксперт.Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт советует не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Также нельзя доверять сайтам с нелегальным контентом. В комплекте с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство его "монетизации" – в виде вируса.

https://realty.ria.ru/20201225/krazha-1590840803.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, роскачество, positive technologies, технологии