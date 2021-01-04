https://ria.ru/20210104/dacha-1591945005.html

Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"

Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:10

2021-01-04T11:10

2021-01-04T12:16

москва

швейцария

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом"."Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html

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2021

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москва, швейцария, общество