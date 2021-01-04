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Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"
Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"
Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:10
2021-01-04T12:16
москва
швейцария
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом"."Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html
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РИА Новости
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москва, швейцария, общество

Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"

11:10 04.01.2021 (обновлено: 12:16 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачный отдых москвичей
Дачный отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 янв РИА Новости. Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.
По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.

"Маленький мир обычных людей", — отмечает Науэр.

Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.
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По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом".
"Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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