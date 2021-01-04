https://ria.ru/20210104/dacha-1591945005.html
Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"
Швейцарский журналист поразился "феномену русских дач"
Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:10
2021-01-04T11:10
2021-01-04T12:16
москва
швейцария
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583216413_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_888ab7f179033ed6af4f2efb18b1807e.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом"."Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html
https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html
москва
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583216413_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bb9a42d7c43a626a9fd9134e03d15eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, швейцария, общество
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Журналист швейцарского телеканала SRF
Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.
По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.
"Маленький мир обычных людей", — отмечает Науэр.
Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.
По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом".
"Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>