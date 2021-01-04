https://ria.ru/20210104/bitkoin-1591955699.html

Цена биткоина рухнула после рекордного роста

Цена биткоина рухнула после рекордного роста

Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:45

2021-01-04T12:45

2021-01-04T14:22

биткоин

экономика

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5% — до 30 833 долларов. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,98% — до 30 824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/bitkoin-1591898336.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика