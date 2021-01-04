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Цена биткоина рухнула после рекордного роста
Цена биткоина рухнула после рекордного роста
Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:45
2021-01-04T14:22
биткоин
экономика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5% — до 30 833 долларов. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,98% — до 30 824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.
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биткоин, экономика

Цена биткоина рухнула после рекордного роста

12:45 04.01.2021 (обновлено: 14:22 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5% — до 30 833 долларов. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,98% — до 30 824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.
В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 15:26
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