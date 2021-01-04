В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили
15:33 04.01.2021 (обновлено: 16:02 04.01.2021)
© РИА Новости / Алексей ДаничевАктер Олег Басилашвили во время представления нового художественного руководителя БДТ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной палате вместе с супругой, сообщила РИА Новости представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ).
Ранее в понедельник источник в медицинских кругах рассказал РИА Новости, что 86-летний Басилашвили с коронавирусной инфекцией был направлен в Городскую больницу №40 Курортного района.
"Да, это так… Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой", - сказала представитель театра.
Она не уточнила состояние Басилашвили. Комментарием стационара РИА Новости не располагает.
По данным некоторых Telegram-каналов и ряда региональных СМИ, дочь артиста охарактеризовала его состояние как "нормальное", отметив, что семья Басилашвили согласилась на госпитализацию в силу его возраста.
Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он - почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Басилашвили женат вторым браком на Галине Мшанской - ведущей программы "Царская ложа" на канале "Культура". У них две дочери. Его первый брак с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.
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