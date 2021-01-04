https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591972440.html

В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили

В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:33

2021-01-04T15:33

2021-01-04T16:02

татьяна доронина

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олег басилашвили

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной палате вместе с супругой, сообщила РИА Новости представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ).Ранее в понедельник источник в медицинских кругах рассказал РИА Новости, что 86-летний Басилашвили с коронавирусной инфекцией был направлен в Городскую больницу №40 Курортного района."Да, это так… Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой", - сказала представитель театра.Она не уточнила состояние Басилашвили. Комментарием стационара РИА Новости не располагает.По данным некоторых Telegram-каналов и ряда региональных СМИ, дочь артиста охарактеризовала его состояние как "нормальное", отметив, что семья Басилашвили согласилась на госпитализацию в силу его возраста.Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он - почетный гражданин Санкт-Петербурга.Басилашвили женат вторым браком на Галине Мшанской - ведущей программы "Царская ложа" на канале "Культура". У них две дочери. Его первый брак с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591960372.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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