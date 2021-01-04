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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591972440.html
В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили
В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:33
2021-01-04T16:02
татьяна доронина
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег басилашвили
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной палате вместе с супругой, сообщила РИА Новости представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ).Ранее в понедельник источник в медицинских кругах рассказал РИА Новости, что 86-летний Басилашвили с коронавирусной инфекцией был направлен в Городскую больницу №40 Курортного района."Да, это так… Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой", - сказала представитель театра.Она не уточнила состояние Басилашвили. Комментарием стационара РИА Новости не располагает.По данным некоторых Telegram-каналов и ряда региональных СМИ, дочь артиста охарактеризовала его состояние как "нормальное", отметив, что семья Басилашвили согласилась на госпитализацию в силу его возраста.Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он - почетный гражданин Санкт-Петербурга.Басилашвили женат вторым браком на Галине Мшанской - ведущей программы "Царская ложа" на канале "Культура". У них две дочери. Его первый брак с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591960372.html
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татьяна доронина, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег басилашвили , общество

В театре рассказали о состоянии Олега Басилашвили

15:33 04.01.2021 (обновлено: 16:02 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевАктер Олег Басилашвили во время представления нового художественного руководителя БДТ
Актер Олег Басилашвили во время представления нового художественного руководителя БДТ - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Олег Басилашвили, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, находится в обычной палате вместе с супругой, сообщила РИА Новости представитель Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ).
Ранее в понедельник источник в медицинских кругах рассказал РИА Новости, что 86-летний Басилашвили с коронавирусной инфекцией был направлен в Городскую больницу №40 Курортного района.
Открытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 13:33Культура
Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
"Да, это так… Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой", - сказала представитель театра.
Она не уточнила состояние Басилашвили. Комментарием стационара РИА Новости не располагает.
По данным некоторых Telegram-каналов и ряда региональных СМИ, дочь артиста охарактеризовала его состояние как "нормальное", отметив, что семья Басилашвили согласилась на госпитализацию в силу его возраста.
Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), где является одним из ведущих актеров. Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями, также он - почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Басилашвили женат вторым браком на Галине Мшанской - ведущей программы "Царская ложа" на канале "Культура". У них две дочери. Его первый брак с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаТатьяна ДоронинаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БасилашвилиОбщество
 
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