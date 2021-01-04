Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591971778.html
Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера
Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера
Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:24
2021-01-04T21:54
коронавирус covid-19
олег басилашвили
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102584/98/1025849857_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_a5a1237671eba04a18994a288f6a35e1.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19.Ранее источник в медицинских кругах сообщил агентству, что 86-летний артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. Эту информацию подтвердила представитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили. По ее словам, госпитализировали супругу артиста Галину Мшанскую, они оба находятся в обычной палате.Как сказала Ксения Басилашвили, артист чувствует себя хорошо.Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/freyndlikh-1591956920.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/102584/98/1025849857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_366acd280e7507bf51f7bdc79bbad533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, олег басилашвили , санкт-петербург, общество

Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера

15:24 04.01.2021 (обновлено: 21:54 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции
Открытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19.
Ранее источник в медицинских кругах сообщил агентству, что 86-летний артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. Эту информацию подтвердила представитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили. По ее словам, госпитализировали супругу артиста Галину Мшанскую, они оба находятся в обычной палате.
Как сказала Ксения Басилашвили, артист чувствует себя хорошо.

"Просто врачи настояли на госпитализации, поскольку в его возрасте надежнее получать лечение под наблюдением врачей, учитывая коварность этого вируса", — пояснила дочь артиста.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актриса Алиса Фрейндлих. Архив - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 13:01Культура
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
 
Коронавирус COVID-19Олег БасилашвилиСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния