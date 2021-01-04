Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера
15:24 04.01.2021 (обновлено: 21:54 04.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова после реконструкции
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19.
Ранее источник в медицинских кругах сообщил агентству, что 86-летний артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. Эту информацию подтвердила представитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили. По ее словам, госпитализировали супругу артиста Галину Мшанскую, они оба находятся в обычной палате.
Как сказала Ксения Басилашвили, артист чувствует себя хорошо.
"Просто врачи настояли на госпитализации, поскольку в его возрасте надежнее получать лечение под наблюдением врачей, учитывая коварность этого вируса", — пояснила дочь артиста.
Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.