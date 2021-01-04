https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591971778.html

Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера

Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера

Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:24

2021-01-04T15:24

2021-01-04T21:54

коронавирус covid-19

олег басилашвили

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала РИА Новости о состоянии актера, госпитализированного с COVID-19.Ранее источник в медицинских кругах сообщил агентству, что 86-летний артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. Эту информацию подтвердила представитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили. По ее словам, госпитализировали супругу артиста Галину Мшанскую, они оба находятся в обычной палате.Как сказала Ксения Басилашвили, артист чувствует себя хорошо.Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/freyndlikh-1591956920.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, олег басилашвили , санкт-петербург, общество