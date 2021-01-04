https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591960372.html

Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Актера Олега Басилашвили госпитализировали в больницу № 40 Курортного района Петербурга, сообщил РИА Новости источник в городских учреждениях здравоохранения. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:33

2021-01-04T13:33

2021-01-04T14:53

культура

олег басилашвили

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Актера Олега Басилашвили госпитализировали в больницу № 40 Курортного района Петербурга, сообщил РИА Новости источник в городских учреждениях здравоохранения.Официальным подтверждением этой информации от медучреждения РИА Новости пока не располагает. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили, также пока недоступен для комментариев.Ранее ряд региональных СМИ написал, что коронавирус предварительно диагностирован не только у Басилашвили, но и у супруги и дочери артиста, которая охарактеризовала его состояние как "нормальное".Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография включает более 80 картин, среди которых "Служебный роман", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих" и другие.

https://ria.ru/20201231/grachevskiy--1591700779.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег басилашвили , санкт-петербург, общество