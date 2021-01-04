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https://ria.ru/20210104/bali-1591955109.html
Пересадки, тесты, карантин: кто из знаменитостей добрался до Бали
Пересадки, тесты, карантин: кто из знаменитостей добрался до Бали
На новогодних каникулах одно из самых востребованных направлений у туристов — Бали (Индонезия). Однако из-за пандемии коронавируса международный аэропорт... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:12
2021-01-04T14:19
бали (остров)
сергей лазарев
джакарта
индонезия
коронавирус covid-19
туризм
влад соколовский
рита дакота
регина тодоренко
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На новогодних каникулах одно из самых востребованных направлений у туристов — Бали (Индонезия). Однако из-за пандемии коронавируса международный аэропорт Денпасар закрыт. Тем не менее, некоторым путешественникам удалось оказаться на этом райском острове. Как и кто добрался туда из российских знаменитостей, — в подборке РИА Новости. Рита ДакотаПевица, которая вот уже несколько лет "зимует" на Бали и называет этот остров "вторым домом", в последний момент купила билеты в Индонезию, чтобы успеть оказаться в стране до ее закрытия 1 января. "Я понимала, что встречу Новый год в окружении военных, понимала, что попаду в изоляцию в праздники, понимала, что мне придется летать через весь мир с четырьмя пересадками от Бишкека до Джакарты, понимала, что все это я проделаю с трехлеткой на руках, в очень ужасных переполненных самолетах плохих авиакомпаний в экономе, без няни, что нервы будут сдавать, и что вообще не факт, что в итоге нас впустят. Понимала все это. И до сих пор не жалею ни о чем. Это был самый осознанный шаг в моей жизни — так рискнуть в этой ситуации", — написала Дакота в Instagram. Несмотря на все опасения, певице вместе с дочерью и другом все же удалось оказаться на острове. Влад СоколовскийТем же рейсом, что и Рита Дакота, на Бали летел и ее бывший муж — певец Влад Соколовский. Несмотря на долгий путь, он успешно добрался до острова и уже активно записывает сторис в Instagram. Например, исполнитель пишет, что сейчас ищет уютную виллу для отдыха. Регина ТодоренкоПопулярная телеведущая уже несколько дней наслаждается отпуском на Бали вместе с мужем Владом Топаловым и их сыном Майклом. Однако вскоре после приезда Тодоренко госпитализировали из-за травмы, полученной во время серфинга.О случившемся она сообщила на своей странице в Instagram. Регина Тодоренко рассказала, что повредила ногу о риф, но боль почувствовала не сразу и какое-то время еще оставалась на пляже.Сергей ЛазаревМузыкант ездит на "секретные" пляжи, пьет коктейли из кокоса и медитирует под водопадами. Компанию ему составляет давний друг Влад Топалов. Недавно певцы даже намекнули на воссоединение группы Smash!! по случаю 20-летия поп-дуэта.Эту идею поддержали в Instagram больше 100 тысяч пользователей. Алеся КафельниковаВедущая, модель и актриса тоже встретила 2021 год под пальмами и с видом на океан. Кафельникова радует поклонников снимками в коротких шортах и других откровенных нарядах.
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бали (остров), сергей лазарев, джакарта, индонезия, коронавирус covid-19, влад соколовский, рита дакота, регина тодоренко, знаменитости, звезды, новости - туризм

Пересадки, тесты, карантин: кто из знаменитостей добрался до Бали

14:12 04.01.2021 (обновлено: 14:19 04.01.2021)
 
© Фото : lazarevsergey/InstagramФото из Instagram Сергея Лазарева
Фото из Instagram Сергея Лазарева - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : lazarevsergey/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На новогодних каникулах одно из самых востребованных направлений у туристов — Бали (Индонезия). Однако из-за пандемии коронавируса международный аэропорт Денпасар закрыт. Тем не менее, некоторым путешественникам удалось оказаться на этом райском острове. Как и кто добрался туда из российских знаменитостей, — в подборке РИА Новости.

Рита Дакота

Певица, которая вот уже несколько лет "зимует" на Бали и называет этот остров "вторым домом", в последний момент купила билеты в Индонезию, чтобы успеть оказаться в стране до ее закрытия 1 января.
"Я понимала, что встречу Новый год в окружении военных, понимала, что попаду в изоляцию в праздники, понимала, что мне придется летать через весь мир с четырьмя пересадками от Бишкека до Джакарты, понимала, что все это я проделаю с трехлеткой на руках, в очень ужасных переполненных самолетах плохих авиакомпаний в экономе, без няни, что нервы будут сдавать, и что вообще не факт, что в итоге нас впустят. Понимала все это. И до сих пор не жалею ни о чем. Это был самый осознанный шаг в моей жизни — так рискнуть в этой ситуации", — написала Дакота в Instagram.
Несмотря на все опасения, певице вместе с дочерью и другом все же удалось оказаться на острове.

Влад Соколовский

© Фото : vs20Скрин сторис из инстаграма Влада Соколовского
Скрин сторис из инстаграма Влада Соколовского - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : vs20
Скрин сторис из инстаграма Влада Соколовского
Тем же рейсом, что и Рита Дакота, на Бали летел и ее бывший муж — певец Влад Соколовский. Несмотря на долгий путь, он успешно добрался до острова и уже активно записывает сторис в Instagram. Например, исполнитель пишет, что сейчас ищет уютную виллу для отдыха.

Регина Тодоренко

Популярная телеведущая уже несколько дней наслаждается отпуском на Бали вместе с мужем Владом Топаловым и их сыном Майклом. Однако вскоре после приезда Тодоренко госпитализировали из-за травмы, полученной во время серфинга.
О случившемся она сообщила на своей странице в Instagram. Регина Тодоренко рассказала, что повредила ногу о риф, но боль почувствовала не сразу и какое-то время еще оставалась на пляже.

Сергей Лазарев

Музыкант ездит на "секретные" пляжи, пьет коктейли из кокоса и медитирует под водопадами. Компанию ему составляет давний друг Влад Топалов. Недавно певцы даже намекнули на воссоединение группы Smash!! по случаю 20-летия поп-дуэта.
Эту идею поддержали в Instagram больше 100 тысяч пользователей.

Алеся Кафельникова

Ведущая, модель и актриса тоже встретила 2021 год под пальмами и с видом на океан. Кафельникова радует поклонников снимками в коротких шортах и других откровенных нарядах.
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ТуризмБали (остров)Сергей ЛазаревДжакартаИндонезияКоронавирус COVID-19Влад СоколовскийРита ДакотаРегина ТодоренкоЗнаменитостизвездыНовости - Туризм
 
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