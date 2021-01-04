https://ria.ru/20210104/assanzh-1591963518.html

В лондонском суде объяснили отказ экстрадировать Ассанжа в США

В лондонском суде объяснили отказ экстрадировать Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:05

2021-01-04T14:05

2021-01-04T14:29

джулиан ассанж

сша

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Оглашая вердикт, Барайтсер отметила, что, по сути, здоровье Ассанжа – единственная причина отклонить запрос об экстрадиции основателя Wikileaks."Последний субстантивный аргумент защиты связан со здоровьем Ассанжа, и я провела некоторое время, изучая состояние здоровья и заключения психиатров… Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа", - сказала Барайтсер.По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появится суицидальные мысли, и если он решит покончить с собой, он сможет обойти меры по предотвращению суицидов и покончить с собой.Адвокаты американской стороны ранее давали понять, что, если судья ответит на запрос властей США отказом, они опротестуют решение. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1590702779.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джулиан ассанж, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире