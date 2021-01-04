https://ria.ru/20210104/assanzh-1591958090.html

Джулиана Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по его экстрадиции

Джулиана Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по его экстрадиции

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:16

2021-01-04T13:16

2021-01-04T13:25

wikileaks

лондон

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

джулиан ассанж

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec7d7be566e8b1679ff46526456271f.jpg

ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США.Ассанж прибыл одетый в костюм с наброшенным на плечи свитером. На лице у него защитная маска. В зале суда его поддерживает гражданская жена Стелла Моррис, а также главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С тех пор Ассанж содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Защита основателя Wikileaks ранее заявила, что опротестует решение, если оно не устроит их клиента. В том, случае если судья ответит на запрос властей США отказом, решение опротестуют уже адвокаты американской стороны. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершит лишь первоначальный этап процесса.

https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html

лондон

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, лондон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, великобритания, сша, в мире