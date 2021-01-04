Джулиана Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по его экстрадиции
13:16 04.01.2021 (обновлено: 13:25 04.01.2021)
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США.
Ассанж прибыл одетый в костюм с наброшенным на плечи свитером. На лице у него защитная маска. В зале суда его поддерживает гражданская жена Стелла Моррис, а также главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С тех пор Ассанж содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Защита основателя Wikileaks ранее заявила, что опротестует решение, если оно не устроит их клиента. В том, случае если судья ответит на запрос властей США отказом, решение опротестуют уже адвокаты американской стороны. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершит лишь первоначальный этап процесса.
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