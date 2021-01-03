Башкирские депутаты внесли законопроект о запрете передвижных зоопарков
УФА, 3 янв – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев на территории России, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.
В ведомстве отметили, что в настоящее время текст законопроекта зарегистрирован, направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды.
15 декабря 2020, 09:22Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков
"Мы рассчитываем, что в период весенней сессии нижняя палата российского парламента рассмотрит нашу инициативу и поддержит ее. Необходимость предлагаемого нами запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания", - цитирует пресс-служба спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.
В сообщении отмечается, что если Госдума запретит передвижные зверинцы в стране, то владельцам зоопарков и дельфинариев дадут время для определения дальнейшей судьбы животных.
21 июля 2020, 13:20Генпрокурор России поручил проверить аттракционы и частные зоопарки