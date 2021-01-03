https://ria.ru/20210103/zooparki-1591875064.html

Башкирские депутаты внесли законопроект о запрете передвижных зоопарков

Башкирские депутаты внесли законопроект о запрете передвижных зоопарков

Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев на территории России, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:55

2021-01-03T10:55

2021-01-03T10:55

константин толкачев

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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УФА, 3 янв – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев на территории России, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.В ведомстве отметили, что в настоящее время текст законопроекта зарегистрирован, направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды."Мы рассчитываем, что в период весенней сессии нижняя палата российского парламента рассмотрит нашу инициативу и поддержит ее. Необходимость предлагаемого нами запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания", - цитирует пресс-служба спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.В сообщении отмечается, что если Госдума запретит передвижные зверинцы в стране, то владельцам зоопарков и дельфинариев дадут время для определения дальнейшей судьбы животных.

https://ria.ru/20201215/tsirk-1589256790.html

https://ria.ru/20200721/1574646454.html

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константин толкачев, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество