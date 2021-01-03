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Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:48
2021-01-03T10:53
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
звезды
сергей жигунов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома.В минувший понедельник 28 декабря Жигунов сказал РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".
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новости культуры, коронавирус в россии, звезды, сергей жигунов

Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

10:48 03.01.2021 (обновлено: 10:53 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАктер и продюсер Сергей Жигунов
Актер и продюсер Сергей Жигунов - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома.
В минувший понедельник 28 декабря Жигунов сказал РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.

"После трёх недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", - написал Жигунов в своём Instagram, поблагодарив ялтинских врачей.

Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".
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Распространение нового коронавирусаНовости культурыКоронавирус в РоссиизвездыСергей Жигунов
 
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