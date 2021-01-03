https://ria.ru/20210103/zhigunov-1591874304.html
Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:48
2021-01-03T10:48
2021-01-03T10:53
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распространение нового коронавируса
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звезды
сергей жигунов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома.В минувший понедельник 28 декабря Жигунов сказал РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".
https://ria.ru/20210102/korenev-1591836783.html
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новости культуры, коронавирус в россии, звезды, сергей жигунов