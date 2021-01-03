https://ria.ru/20210103/zhigunov-1591874304.html

Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Жигунов рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:48

2021-01-03T10:48

2021-01-03T10:53

новости культуры

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

звезды

сергей жигунов

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что выписался из больницы после перенесённого коронавируса и продолжит лечение дома.В минувший понедельник 28 декабря Жигунов сказал РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".

https://ria.ru/20210102/korenev-1591836783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, звезды, сергей жигунов