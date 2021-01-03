https://ria.ru/20210103/vtorzhenie-1591927029.html

Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну

Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну

В Службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T23:13

2021-01-03T23:13

2021-01-03T23:53

россия

херсонская область

республика крым

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.Украинские разведчики верят, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма. В отчете службы также упоминается, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что страна в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. В Государственной думе страны назвали миф о "российской агрессии" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе. Украинские государственные деятели, а также различные эксперты, напротив, регулярно выступают с воинственными заявлениями в отношении России. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России и заявил, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".Водная блокада КрымаПосле воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Украинские власти не волнует то, что крымчанам не хватает воды. Глава МИД страны даже пообещал сорвать проект по опреснению воды для нужд полуострова.Для решения проблемы водоснабжения в Крыму планируют построить опреснительные установки. Первые подобные сооружения построят в поселке Фрунзе Сакского района для подачи воды в Симферополь, а также в Ялте. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что вопросом обеспечения полуострова пресной водой будут заниматься российские компании, которые определят на федеральном уровне. Кроме того, ученые обнаружили в регионе достаточно подземных запасов пресной воды.В правительстве ранее заявили, что проблема с водой в Крыму уже практически решена.

https://ria.ru/20201229/superoruzhie-1591470498.html

https://ria.ru/20201221/voyna-1590294827.html

россия

херсонская область

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область , республика крым, украина