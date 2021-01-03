Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну
23:13 03.01.2021 (обновлено: 23:53 03.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Украинские разведчики верят, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
В отчете службы также упоминается, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что страна в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.
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В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. В Государственной думе страны назвали миф о "российской агрессии" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе. Украинские государственные деятели, а также различные эксперты, напротив, регулярно выступают с воинственными заявлениями в отношении России. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России и заявил, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".
Водная блокада Крыма
После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Украинские власти не волнует то, что крымчанам не хватает воды. Глава МИД страны даже пообещал сорвать проект по опреснению воды для нужд полуострова.
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Для решения проблемы водоснабжения в Крыму планируют построить опреснительные установки. Первые подобные сооружения построят в поселке Фрунзе Сакского района для подачи воды в Симферополь, а также в Ялте. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что вопросом обеспечения полуострова пресной водой будут заниматься российские компании, которые определят на федеральном уровне. Кроме того, ученые обнаружили в регионе достаточно подземных запасов пресной воды.
В правительстве ранее заявили, что проблема с водой в Крыму уже практически решена.