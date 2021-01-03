Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/vtorzhenie-1591927029.html
Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну
Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну
В Службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T23:13
2021-01-03T23:53
россия
херсонская область
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_734a0367e00ae167271f1926dc4a7e0e.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.Украинские разведчики верят, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма. В отчете службы также упоминается, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что страна в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. В Государственной думе страны назвали миф о "российской агрессии" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе. Украинские государственные деятели, а также различные эксперты, напротив, регулярно выступают с воинственными заявлениями в отношении России. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России и заявил, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".Водная блокада КрымаПосле воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Украинские власти не волнует то, что крымчанам не хватает воды. Глава МИД страны даже пообещал сорвать проект по опреснению воды для нужд полуострова.Для решения проблемы водоснабжения в Крыму планируют построить опреснительные установки. Первые подобные сооружения построят в поселке Фрунзе Сакского района для подачи воды в Симферополь, а также в Ялте. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что вопросом обеспечения полуострова пресной водой будут заниматься российские компании, которые определят на федеральном уровне. Кроме того, ученые обнаружили в регионе достаточно подземных запасов пресной воды.В правительстве ранее заявили, что проблема с водой в Крыму уже практически решена.
https://ria.ru/20201229/superoruzhie-1591470498.html
https://ria.ru/20201221/voyna-1590294827.html
россия
херсонская область
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9c8ead8292898e5414b4f19e3027e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, херсонская область , республика крым, украина

Украинская разведка ожидает "вторжения России" в страну

23:13 03.01.2021 (обновлено: 23:53 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Украинские разведчики верят, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
В отчете службы также упоминается, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что страна в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 20:13
Киев обвинил Москву в попытке украсть украинское "супероружие"
В России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. В Государственной думе страны назвали миф о "российской агрессии" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе. Украинские государственные деятели, а также различные эксперты, напротив, регулярно выступают с воинственными заявлениями в отношении России. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России и заявил, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".

Водная блокада Крыма

После воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила подачу воды на полуостров. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год значительно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Украинские власти не волнует то, что крымчанам не хватает воды. Глава МИД страны даже пообещал сорвать проект по опреснению воды для нужд полуострова.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 20:37
На Украине оценили вероятность ядерного удара со стороны России
Для решения проблемы водоснабжения в Крыму планируют построить опреснительные установки. Первые подобные сооружения построят в поселке Фрунзе Сакского района для подачи воды в Симферополь, а также в Ялте. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что вопросом обеспечения полуострова пресной водой будут заниматься российские компании, которые определят на федеральном уровне. Кроме того, ученые обнаружили в регионе достаточно подземных запасов пресной воды.
В правительстве ранее заявили, что проблема с водой в Крыму уже практически решена.
 
РоссияХерсонская областьРеспублика КрымУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния