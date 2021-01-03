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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/voprosy-1591927809.html
Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19
Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T23:45
2021-01-03T23:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.Медик сделал публикацию в формате "детской игры", отвечая только "да" или "нет".По его словам, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, не требуется людям, уже перенесшим заболевание, а также необязательна для молодых россиян и детей.Также Мясников считает, что препарат сможет уберечь от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.Врач предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно прививаться повторно, а также отметил, что российская вакцина ничем не уступает западным препаратам.Он подчеркнул, что советует россиянам вакцинироваться.В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов. Уже завтра список пополнится, и получить вакцину смогут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/myasnikov-1591873580.html
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вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, соцсети, общество

Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19

23:45 03.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Медик сделал публикацию в формате "детской игры", отвечая только "да" или "нет".
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По его словам, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, не требуется людям, уже перенесшим заболевание, а также необязательна для молодых россиян и детей.
Также Мясников считает, что препарат сможет уберечь от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.
Врач предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно прививаться повторно, а также отметил, что российская вакцина ничем не уступает западным препаратам.
Он подчеркнул, что советует россиянам вакцинироваться.
В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.
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В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов. Уже завтра список пополнится, и получить вакцину смогут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСоцсетиОбщество
 
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