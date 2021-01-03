https://ria.ru/20210103/voprosy-1591927809.html

Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19

Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T23:45

2021-01-03T23:45

2021-01-03T23:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.Медик сделал публикацию в формате "детской игры", отвечая только "да" или "нет".По его словам, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, не требуется людям, уже перенесшим заболевание, а также необязательна для молодых россиян и детей.Также Мясников считает, что препарат сможет уберечь от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.Врач предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно прививаться повторно, а также отметил, что российская вакцина ничем не уступает западным препаратам.Он подчеркнул, что советует россиянам вакцинироваться.В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов. Уже завтра список пополнится, и получить вакцину смогут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/myasnikov-1591873580.html

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591908248.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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