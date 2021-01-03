https://ria.ru/20210103/vertolet-1591873424.html

Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра

Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра

Новый современный пожарный вертолет пополнил отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ), сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:35

2021-01-03T10:35

2021-01-03T12:25

городское хозяйство москвы

московский авиационный центр

ка-32а11вс

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новый современный пожарный вертолет пополнил отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ), сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Пожарный вертолет Ка-32А11ВС стал одиннадцатым в авиапарке МАЦ, эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших противопожарных вертолетов во всем мире", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что пожарные вертолеты МАЦ с весны и на протяжении всех летних месяцев ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе."Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - пояснил Бирюков.По его словам, вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. "Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - отметил заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства Бирюков сообщил, что в 2020 году экипажами вертолетов авиацентра было выполнено 580 воздушных разведок пожароопасной обстановки и обнаружено четыре очага возгорания."Пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, это расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров и спасению людей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также проведению разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО", - подчеркнул заместитель мэра.По его словам, в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложных мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.

https://ria.ru/20210101/shlagbaum-1591756472.html

https://ria.ru/20210102/utilizatsiya-1591810297.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, московский авиационный центр, ка-32а11вс, петр бирюков, москва