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Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра
Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра
Новый современный пожарный вертолет пополнил отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ), сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:35
2021-01-03T12:25
городское хозяйство москвы
московский авиационный центр
ка-32а11вс
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новый современный пожарный вертолет пополнил отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ), сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Пожарный вертолет Ка-32А11ВС стал одиннадцатым в авиапарке МАЦ, эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших противопожарных вертолетов во всем мире", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что пожарные вертолеты МАЦ с весны и на протяжении всех летних месяцев ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе."Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - пояснил Бирюков.По его словам, вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. "Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - отметил заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства Бирюков сообщил, что в 2020 году экипажами вертолетов авиацентра было выполнено 580 воздушных разведок пожароопасной обстановки и обнаружено четыре очага возгорания."Пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, это расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров и спасению людей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также проведению разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО", - подчеркнул заместитель мэра.По его словам, в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложных мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.
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городское хозяйство москвы, московский авиационный центр, ка-32а11вс, петр бирюков, москва

Новый пожарный вертолет пополнил отряд Московского авиационного центра

10:35 03.01.2021 (обновлено: 12:25 03.01.2021)
 
© Московский авиационный центрВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Московский авиационный центр
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новый современный пожарный вертолет пополнил отряд воздушных судов Московского авиационного центра (МАЦ), сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Пожарный вертолет Ка-32А11ВС стал одиннадцатым в авиапарке МАЦ, эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке. Эти вертолеты приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и признаны одними из лучших противопожарных вертолетов во всем мире", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что пожарные вертолеты МАЦ с весны и на протяжении всех летних месяцев ведут мониторинг пожароопасной обстановки в столичном регионе.
"Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - пояснил Бирюков.
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По его словам, вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. "Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - отметил заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства Бирюков сообщил, что в 2020 году экипажами вертолетов авиацентра было выполнено 580 воздушных разведок пожароопасной обстановки и обнаружено четыре очага возгорания.
"Пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, это расширяет возможности оперативных служб по тушению пожаров и спасению людей при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также проведению разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО", - подчеркнул заместитель мэра.
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По его словам, в настоящее время на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложных мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.
 
Городское хозяйство МосквыМосковский авиационный центрКа-32А11ВСПетр БирюковМосква
 
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