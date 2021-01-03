Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/valyuta-1591856560.html
Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой
Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой
Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T02:24
2021-01-03T15:22
klopenko group
россия
дмитрий иванов
евро
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. Умение предугадывать, в какую сторону двинется отечественная валюта — вырастет к доллару или ослабнет, — даст возможность маневра, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Стоит приучить себя к регулярной покупке валюты — примерно раз в месяц или чаще. Эксперт обращает внимание, что к концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров. По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму — в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и тогда валюту придется продавать, что принесет потери.Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже, что дает возможность покупать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие покупки валюты лучше совершать в банках.
https://ria.ru/20210102/nakhodka-1591791603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
klopenko group, россия, дмитрий иванов, евро, доллар, рубль, экономика

Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой

02:24 03.01.2021 (обновлено: 15:22 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. Умение предугадывать, в какую сторону двинется отечественная валюта — вырастет к доллару или ослабнет, — даст возможность маневра, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Стоит приучить себя к регулярной покупке валюты — примерно раз в месяц или чаще. Эксперт обращает внимание, что к концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.
По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму — в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и тогда валюту придется продавать, что принесет потери.
Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже, что дает возможность покупать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие покупки валюты лучше совершать в банках.
Потерянный кошелек - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 01:13
Юрист рассказал, что делать, если вы нашли на улице деньги
 
Klopenko GroupРоссияДмитрий ИвановевродолларРубльЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния