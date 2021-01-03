https://ria.ru/20210103/valyuta-1591856560.html

Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями,... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T02:24

2021-01-03T02:24

2021-01-03T15:22

klopenko group

россия

дмитрий иванов

евро

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. Умение предугадывать, в какую сторону двинется отечественная валюта — вырастет к доллару или ослабнет, — даст возможность маневра, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Стоит приучить себя к регулярной покупке валюты — примерно раз в месяц или чаще. Эксперт обращает внимание, что к концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров. По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму — в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и тогда валюту придется продавать, что принесет потери.Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже, что дает возможность покупать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие покупки валюты лучше совершать в банках.

https://ria.ru/20210102/nakhodka-1591791603.html

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klopenko group, россия, дмитрий иванов, евро, доллар, рубль, экономика