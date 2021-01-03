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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/vaktsinatsiya-1591871335.html
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Запись на вакцинацию работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений откроется в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:07
2021-01-03T11:42
сергей собянин
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запись на вакцинацию работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений откроется в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Прививочные пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в начале декабря. Работают 70 пунктов на базе городских поликлиник. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Разрабатываются еще два препарата — "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" (находится в стадии пострегистрационных исследований) и вакцина Центра имени Чумакова РАН (еще не зарегистрирована).В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

10:07 03.01.2021 (обновлено: 11:42 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запись на вакцинацию работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений откроется в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Прививочные пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.
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Инфекционист объяснил, как правильно подготовиться к прививке от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в начале декабря. Работают 70 пунктов на базе городских поликлиник. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.
Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Разрабатываются еще два препарата — "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" (находится в стадии пострегистрационных исследований) и вакцина Центра имени Чумакова РАН (еще не зарегистрирована).
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей.
Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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