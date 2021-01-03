В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
10:07 03.01.2021 (обновлено: 11:42 03.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запись на вакцинацию работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений откроется в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Прививочные пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в начале декабря. Работают 70 пунктов на базе городских поликлиник. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.
Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Разрабатываются еще два препарата — "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" (находится в стадии пострегистрационных исследований) и вакцина Центра имени Чумакова РАН (еще не зарегистрирована).
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей.
Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.