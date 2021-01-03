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https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591862446.html
Депутат Рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Депутат Рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко раскритиковал в Facebook заявление главного санитарного врача Украины и замминистра... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T06:04
2021-01-03T09:29
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
дмитрий кулеба
илья кива
здоровье
воз
швейцария
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Украинцам предрекли смерть из-за отказа от российской вакцины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко раскритиковал в Facebook заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V".Ранее Виктор Медведчук рассказал о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V". Однако Ляшко отметил, что в стране разрешат использование только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. По словам председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии.По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому "выслужиться" перед Вашингтоном.Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны.Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в стране нельзя использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, назвал "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок вакцины на Украину существует, но нужен запрос от Киева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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виктор ляшко, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий кулеба, илья кива, здоровье, воз, швейцария, япония, сша, украина, общество, в мире

Депутат Рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины

06:04 03.01.2021 (обновлено: 09:29 03.01.2021)
 
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко раскритиковал в Facebook заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V".
Ранее Виктор Медведчук рассказал о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V". Однако Ляшко отметил, что в стране разрешат использование только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. По словам председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии.
По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому "выслужиться" перед Вашингтоном.

"Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий. — Прим. ред.) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны — это сделать будет намного сложней!" — утверждает нардеп.

Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны.
"Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!" — заявил он.
Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.
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Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в стране нельзя использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, назвал "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.
Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок вакцины на Украину существует, но нужен запрос от Киева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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