https://ria.ru/20210103/ukraina-1591905960.html

Украинских госслужащих могут обязать сдавать экзамен по языку

Украинских госслужащих могут обязать сдавать экзамен по языку

Госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен по украинскому языку, заявил уполномоченный по защите государственного языка... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:55

2021-01-03T16:55

2021-01-03T16:55

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен по украинскому языку, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал атакой на языковой закон инициативу Бужанского."В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка – ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, скажем, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — сказал Креминь в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, согласно действующему законодательству, экзамен не нужно сдавать депутатам и правоохранителям.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20201221/ukraina-1590303978.html

https://ria.ru/20201211/diskriminatsiya-1588804795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире