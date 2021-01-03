https://ria.ru/20210103/ukraina-1591905960.html
Украинских госслужащих могут обязать сдавать экзамен по языку
Украинских госслужащих могут обязать сдавать экзамен по языку
Госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен по украинскому языку, заявил уполномоченный по защите государственного языка... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:55
2021-01-03T16:55
2021-01-03T16:55
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Госслужащих и претендентов на гражданство Украины могут обязать сдавать экзамен по украинскому языку, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал атакой на языковой закон инициативу Бужанского."В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка – ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, скажем, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — сказал Креминь в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, согласно действующему законодательству, экзамен не нужно сдавать депутатам и правоохранителям.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20201221/ukraina-1590303978.html
https://ria.ru/20201211/diskriminatsiya-1588804795.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 3 янв - РИА Новости.
Госслужащих и претендентов на гражданство Украины
могут обязать сдавать экзамен по украинскому языку, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко
, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Владимир Зеленский
пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года. Депутат Верховной рады
от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, заявив, что внес в Раду соответствующий законопроект. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал атакой на языковой закон инициативу Бужанского.
"В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка – ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, скажем, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — сказал Креминь в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, согласно действующему законодательству, экзамен не нужно сдавать депутатам и правоохранителям.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).