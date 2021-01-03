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Мужчина пытался убить бывшего босса из-за непринятого запроса в соцсети
Мужчина пытался убить бывшего босса из-за непринятого запроса в соцсети
Житель Северной Дакоты Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего босса из-за непринятого запроса в Facebook, пишет Williston Herald. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T06:06
2021-01-03T06:06
2021-01-03T15:19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель Северной Дакоты Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего босса из-за непринятого запроса в Facebook, пишет Williston Herald.Мужчина прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, сообщает издание. Но когда Бурчик не получил быстрого ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: "Прими мой запрос о дружбе, или я убью тебя".Спустя два дня, не дождавшись ответа, мужчина вновь написал своему экс-работодателю угрожающие сообщения, после чего якобы выбил дверь его дома.В связи с этим странным инцидентом Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу состоится 27 января.
https://ria.ru/20180405/1517977271.html
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facebook, северная дакота, сша, в мире
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Житель Северной Дакоты
Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего босса из-за непринятого запроса в Facebook, пишет Williston Herald
.
Мужчина прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, сообщает издание. Но когда Бурчик не получил быстрого ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: "Прими мой запрос о дружбе, или я убью тебя".
Спустя два дня, не дождавшись ответа, мужчина вновь написал своему экс-работодателю угрожающие сообщения, после чего якобы выбил дверь его дома.
В связи с этим странным инцидентом Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу состоится 27 января.