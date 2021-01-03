https://ria.ru/20210103/ucheba-1591862224.html

Названа самая перспективная специальность в российских вузах

Названа самая перспективная специальность в российских вузах

"Российская газета" составила список самых перспективных специальностей в российских вузах. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T05:28

2021-01-03T05:28

2021-01-03T15:22

россия

работа

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Российская газета" составила список самых перспективных специальностей в российских вузах.Рейтинг издания возглавило направление "Медиакоммуникации", которое, как отмечается в материале, является ближайшим конкурентом традиционной журналистики.Он отметил, что студенты, выбравшие эту специальность, научатся работать с данными и визуализировать их.На второе место издание поместило направление "Речеведческая экспертиза", которое, как добавляется в материале, сочетает в себе особенности юриспруденции и лингвистики. Специальность "Инженерно-ориентированная физика" заняла третью строчку рейтинга. В пятерку вошли также "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение" и "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук".Кроме того, издание отметило такие программы, как "Организация информационного производства", "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов", "Мехатроника и робототехника", "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" и "История России. Историко-культурный туризм".

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/professii-1590420383.html

https://ria.ru/20200715/1574402853.html

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россия, работа, общество