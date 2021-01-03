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Названа самая перспективная специальность в российских вузах
Названа самая перспективная специальность в российских вузах
"Российская газета" составила список самых перспективных специальностей в российских вузах. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T05:28
2021-01-03T15:22
россия
работа
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Российская газета" составила список самых перспективных специальностей в российских вузах.Рейтинг издания возглавило направление "Медиакоммуникации", которое, как отмечается в материале, является ближайшим конкурентом традиционной журналистики.Он отметил, что студенты, выбравшие эту специальность, научатся работать с данными и визуализировать их.На второе место издание поместило направление "Речеведческая экспертиза", которое, как добавляется в материале, сочетает в себе особенности юриспруденции и лингвистики. Специальность "Инженерно-ориентированная физика" заняла третью строчку рейтинга. В пятерку вошли также "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение" и "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук".Кроме того, издание отметило такие программы, как "Организация информационного производства", "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов", "Мехатроника и робототехника", "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" и "История России. Историко-культурный туризм".
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/professii-1590420383.html
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60
россия, работа, общество

Названа самая перспективная специальность в российских вузах

05:28 03.01.2021 (обновлено: 15:22 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Московского Государственного педагогического университета на мастер-классе
Студенты Московского Государственного педагогического университета на мастер-классе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Российская газета" составила список самых перспективных специальностей в российских вузах.
Рейтинг издания возглавило направление "Медиакоммуникации", которое, как отмечается в материале, является ближайшим конкурентом традиционной журналистики.

"Кем вы будете работать, если выберете "медиакоммуникации"? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом", — объяснил руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" в ВШЭ Александр Куприянов.

Он отметил, что студенты, выбравшие эту специальность, научатся работать с данными и визуализировать их.
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На второе место издание поместило направление "Речеведческая экспертиза", которое, как добавляется в материале, сочетает в себе особенности юриспруденции и лингвистики.
Специальность "Инженерно-ориентированная физика" заняла третью строчку рейтинга. В пятерку вошли также "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение" и "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук".
Кроме того, издание отметило такие программы, как "Организация информационного производства", "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов", "Мехатроника и робототехника", "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" и "История России. Историко-культурный туризм".
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