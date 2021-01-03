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В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T07:32
2021-01-03T07:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амур (река)
хэйлунцзян
хэйхэ
пекин
китай
благовещенск
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, говорится в заявлении на сайте местного правительства.По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей.Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590494548.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амур (река), хэйлунцзян, хэйхэ, пекин, китай, благовещенск, в мире

В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19

07:32 03.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкНовый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, говорится в заявлении на сайте местного правительства.
По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей.
"Штаб по профилактике и контролю за эпидемией города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", - указано в заявлении.
Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.
Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.
Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.
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В китайском городе у границ России снимают транспортные ограничения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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