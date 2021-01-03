https://ria.ru/20210103/transport-1591864384.html

В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19

В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19

Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T07:32

2021-01-03T07:32

2021-01-03T07:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

амур (река)

хэйлунцзян

хэйхэ

пекин

китай

благовещенск

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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, говорится в заявлении на сайте местного правительства.По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей.Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590494548.html

амур (река)

хэйлунцзян

хэйхэ

пекин

китай

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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