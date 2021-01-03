https://ria.ru/20210103/tramp-1591923356.html
СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу
СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу
Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:19
2021-01-03T21:19
2021-01-03T21:24
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post.В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза."Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", - заявляет Трамп."Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат", - говорит Трамп.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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джо байден, сша, дональд трамп, джорджия, в мире
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
призывал госсекретаря Джорджии
Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post
.
В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.
Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза.
"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", - заявляет Трамп.
"Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат", - говорит Трамп.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден
обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.