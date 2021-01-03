Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210103/tramp-1591923356.html
СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу
СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу
Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:19
2021-01-03T21:24
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джорджия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post.В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза."Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", - заявляет Трамп."Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат", - говорит Трамп.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
https://ria.ru/20210103/tramp-1591865676.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e91edec8bf33957aea161edd244c177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, дональд трамп, джорджия, в мире

СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу

21:19 03.01.2021 (обновлено: 21:24 03.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post.
В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.
Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза.
"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", - заявляет Трамп.
"Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат", - говорит Трамп.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 08:27Выборы президента США — 2020
Жириновский рассказал о "последнем шансе" для Трампа
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАДональд ТрампДжорджияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния