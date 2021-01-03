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Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта
Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта
Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:06
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техосмотр
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"."Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", - говорится в документе.Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".
https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html
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техосмотр, общество

Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта

10:06 03.01.2021 (обновлено: 10:16 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
"Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", - говорится в документе.
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Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.
В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.
Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".
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