https://ria.ru/20210103/tekhosmotr-1591871212.html
Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта
Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта
Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:06
2021-01-03T10:06
2021-01-03T10:16
техосмотр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139081_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82debc04d84481943f86c7caba5b630e.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"."Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", - говорится в документе.Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".
https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html
https://ria.ru/20200727/1574983584.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de4e69faae31dec052f7e5a7093e1485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
техосмотр, общество
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Процедура технического осмотра
автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
"Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", - говорится в документе.
Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.
В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.
Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".