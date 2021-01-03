https://ria.ru/20210103/tekhosmotr-1591871212.html

Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта

Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта

Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:06

2021-01-03T10:06

2021-01-03T10:16

техосмотр

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процедура технического осмотра автомашин в России будет фиксироваться на камеру с 1 марта 2021 года, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"."Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения:.. фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование", - говорится в документе.Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомашины, а также дата, время начала и окончания проведения технического диагностирования.Документ также вводит понятие "средства фотофиксации": "технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования".

https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html

https://ria.ru/20200727/1574983584.html

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техосмотр, общество