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Искусственный интеллект не представляет угрозы, уверен японский футуролог
Искусственный интеллект не представляет угрозы, уверен японский футуролог
Искусственный интеллект не представляет угрозы для человечества, вопреки некоторым опасениям, он лишь расширит возможности человека, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T09:39
2021-01-03T09:39
искусственный интеллект
япония
технологии
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ТОКИО, 3 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не представляет угрозы для человечества, вопреки некоторым опасениям, он лишь расширит возможности человека, заявил в интервью РИА Новости ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.По его словам, машины и оборудование имеют две основные функции - замена человека в тяжелом или рискованном труде и помощь в работе."Когда машины с искусственным интеллектом созданы и работают на человека, их цель выполнена. Другая часть функций - помогать человеку в форме AI-man, что-то вроде человека-робота. Вы надеваете на себя робота и становитесь его частью, как киборг, как робокоп. Вы это вы, но ваша часть - это машина", - сказал Кавагути.Он отметил, что на такие полезные функции обычно не обращают внимания, когда боятся искусственного интеллекта. "А на деле мы просто становимся все более супер и супер. Это две стороны медали - науки или техники. Люди боятся искусственного интеллекта, но если говорить об образовании, то AI идеально подходит для образовательных целей", - считает Кавагути."Искусственный интеллект может распознать способности того или иного человека, извлечь максимум из его потенциала", - сказал он.По его словам, надо думать о том, сколько человек получает, а не о том, сколько теряет. "Пусть мы можем потерять способности считать в уме, но перед нами может открыться совершенно новый мир", - считает футуролог.Кавагути завершил работу над новой книгой, которая, по его словам, выйдет в марте 2021 года. В этой книге речь идет о конечной стоимости продукции на японском рынке и во всем мире, о том, как сделать продукцию более стоящей, пояснил футуролог.
https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html
https://ria.ru/20201021/medizdelie-1580791955.html
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искусственный интеллект, япония, технологии

Искусственный интеллект не представляет угрозы, уверен японский футуролог

09:39 03.01.2021
 
© Depositphotos / WavebreakmediaПрикосновение мужской и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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ТОКИО, 3 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не представляет угрозы для человечества, вопреки некоторым опасениям, он лишь расширит возможности человека, заявил в интервью РИА Новости ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.
По его словам, машины и оборудование имеют две основные функции - замена человека в тяжелом или рискованном труде и помощь в работе.
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"Когда машины с искусственным интеллектом созданы и работают на человека, их цель выполнена. Другая часть функций - помогать человеку в форме AI-man, что-то вроде человека-робота. Вы надеваете на себя робота и становитесь его частью, как киборг, как робокоп. Вы это вы, но ваша часть - это машина", - сказал Кавагути.
"Люди говорят о том, что искусственный интеллект заменит человека, и рисуют страшные сценарии о том, что мы будем больше не нужны. С другой стороны, машины усилят или расширят возможности человека, наша продуктивность повысится. Даже смартфон избавляет от необходимости идти в библиотеку, информацию можно найти чрезвычайно быстро. Но это не смертельно", - подчеркнул футуролог.
Он отметил, что на такие полезные функции обычно не обращают внимания, когда боятся искусственного интеллекта. "А на деле мы просто становимся все более супер и супер. Это две стороны медали - науки или техники. Люди боятся искусственного интеллекта, но если говорить об образовании, то AI идеально подходит для образовательных целей", - считает Кавагути.
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"Искусственный интеллект может распознать способности того или иного человека, извлечь максимум из его потенциала", - сказал он.
По его словам, надо думать о том, сколько человек получает, а не о том, сколько теряет. "Пусть мы можем потерять способности считать в уме, но перед нами может открыться совершенно новый мир", - считает футуролог.
Кавагути завершил работу над новой книгой, которая, по его словам, выйдет в марте 2021 года. В этой книге речь идет о конечной стоимости продукции на японском рынке и во всем мире, о том, как сделать продукцию более стоящей, пояснил футуролог.
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