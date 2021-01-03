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Преступник застрелил пастора в техасской церкви
Преступник застрелил пастора в техасской церкви
Пастор церкви в восточной части американского штата Техас убит, два человека пострадали при стрельбе, нападавший задержан, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-03T23:23
2021-01-03T23:23
2021-01-04T04:52
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пастор церкви в восточной части американского штата Техас убит, два человека пострадали при стрельбе, нападавший задержан, сообщили местные власти.Как передает канал KLTV, в местной полиции заявили, что стрельба произошла в воскресенье в методистской церкви в районе города Уайнона. По словам шерифа Ларри Смита, все случилось, когда пастор с женой и еще несколько человек пришли в церковь.Когда священник открыл дверь в туалет в церкви, он увидел, что там прячется человек. Этот человек находился в розыске после произошедшей ранее перестрелки. Разыскиваемый выхватил оружие пастора и после этого выстрелил в него. Кроме того, пострадали два человека, один из них – "при падении".Нападавший сбежал с места преступления на машине, правоохранители устроили погоню и в итоге смогли задержать его. При задержании преступник был ранен в руку, сейчас он госпитализирован. По словам представителя полиции, нападавший также похитил собранные церковью деньги."Ведется расследование по факту тяжкого убийства, караемого смертной казнью", - заявил на брифинге шериф.Губернатор штата Грег Эбботт выразил соболезнования и пообещал, что Техас будет "добиваться быстрого судебного разбирательства" в отношении стрелявшего.
https://ria.ru/20201214/strelba-1589044220.html
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Пастор церкви в восточной части американского штата Техас
убит, два человека пострадали при стрельбе, нападавший задержан, сообщили местные власти.
Как передает канал KLTV
, в местной полиции заявили, что стрельба произошла в воскресенье в методистской церкви в районе города Уайнона. По словам шерифа Ларри Смита, все случилось, когда пастор с женой и еще несколько человек пришли в церковь.
Когда священник открыл дверь в туалет в церкви, он увидел, что там прячется человек. Этот человек находился в розыске после произошедшей ранее перестрелки. Разыскиваемый выхватил оружие пастора и после этого выстрелил в него. Кроме того, пострадали два человека, один из них – "при падении".
Нападавший сбежал с места преступления на машине, правоохранители устроили погоню и в итоге смогли задержать его. При задержании преступник был ранен в руку, сейчас он госпитализирован. По словам представителя полиции, нападавший также похитил собранные церковью деньги.
"Ведется расследование по факту тяжкого убийства, караемого смертной казнью", - заявил на брифинге шериф.
Губернатор штата Грег Эбботт выразил соболезнования и пообещал, что Техас будет "добиваться быстрого судебного разбирательства" в отношении стрелявшего.