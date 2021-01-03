https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html

СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком

СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком

МК сообщил подробности смерти ребенка в Подмосковье, которого загрызли собаки. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T02:26

2021-01-03T02:26

2021-01-03T02:41

россия

ольга врадий

домашние животные

собаки

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

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Раскрыты подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. МК сообщил подробности смерти ребенка в Подмосковье, которого загрызли собаки.Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили РИА Новости, что собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Как отметила помощник руководителя регионального управления ведомства Ольга Врадий, по предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак.По информации издания, трагедия произошла днем 2-го января на территории частного дома в Ивантеевке. Мать ребенка вместе с ним и еще двумя детьми 31 декабря пришла в гости к знакомому, чтобы отметить Новый год. Как пишет газета, всего на мероприятии присутствовали пятеро взрослых и трое детей. Отмечается, что празднование, судя по всему, растянулось на три дня, так как в доме обнаружили много пустых бутылок из-под алкоголя.Трагедия произошла около 13.00 в субботу, когда старший из детей, 11-летний мальчик вышел во двор покормить собак хозяев дома, которые содержались в вольере. Когда ребенок открыл его, псы набросились на мальчика.Как отмечается в материале, экстренные службы вызвал человек, представившийся знакомым хозяйки дома. Он заявил, что присматривает за хозяйством в отсутствие женщины. Прибывшие на место правоохранители обратили внимание на сходство вольеров, в которых находились минимум семь среднеазиатских и немецких овчарок, с загонами в специализированных питомниках. Однако, мужчина отрицал, что собак разводят или передерживают, заявив, что все животные принадлежат хозяйке.Согласно информации издания, он также рассказал полицейским, что вышел во двор, заметив долгое отсутствие ребенка, после чего обнаружил на улице тело мальчика.Утверждается, что мать ребенка якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения и не поняла, что случилось с ее сыном.Как сообщили в СК, после гибели ребенка возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности").

https://ria.ru/20201224/sobaki-1590669505.html

https://ria.ru/20200708/1574079511.html

https://ria.ru/20200225/1565152594.html

россия

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, домашние животные, собаки, московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия