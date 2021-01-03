https://ria.ru/20210103/sobaka-1591857391.html

В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка

В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T00:50

2021-01-03T00:50

2021-01-03T12:10

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По ее словам, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").

https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия