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В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка
В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка
Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:50
2021-01-03T00:50
2021-01-03T12:10
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По ее словам, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия