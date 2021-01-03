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В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка
В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка
Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:50
2021-01-03T12:10
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По ее словам, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
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московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия

В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка

00:50 03.01.2021 (обновлено: 12:10 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Второго января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела. <...> По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак", — сказала Врадий.

По ее словам, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак его искусала. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаПроисшествия
 
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