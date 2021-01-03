https://ria.ru/20210103/siriya-1591928104.html

СМИ сообщили о гибели шести человек при нападении на автобус в Сирии

СМИ сообщили о гибели шести человек при нападении на автобус в Сирии

Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-03T23:49

2021-01-03T23:49

2021-01-04T05:37

война в сирии

хама (город)

сирия

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БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник.По данным собеседника издания, теракт произошел рядом с поселением Вади Узейб. "Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы", - добавил он.Сирийское государственное агентство САНА сообщало 30 декабря о нападении на автобус с мирными жителями на трассе "Дейр-эз-Зор - Пальмира". В результате взрыва тогда погибли 28 человек, 13 получили ранения.Агентство Рейтер со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов сообщило позже, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России). По данным Рейтер, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201230/ataka-1591649964.html

хама (город)

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хама (город), сирия, в мире