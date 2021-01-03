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Приставы взыскали с россиян штрафы ГИБДД на 13 миллиардов рублей
Приставы взыскали с россиян штрафы ГИБДД на 13 миллиардов рублей
Судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости замначальника... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T04:05
2021-01-03T04:05
2021-01-03T15:43
россия
дмитрий желудков
авто
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.Желудков отметил, что всего постановлений ГИБДД, предъявленных в подразделения ФССП России за 11 месяцев, по которым были возбуждены исполнительные производства, — на 18,5 миллиарда рублей. Это на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.
https://ria.ru/20210103/prava-1591859734.html
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