https://ria.ru/20210103/samoylov-1591913409.html

Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН

Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН

В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН),... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T18:57

2021-01-03T18:57

2021-01-03T23:33

латинская америка

аргентина

рауль кастро

фидель кастро

коста-рика

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МОНТЕВИДЕО, 3 янв — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН), сообщила РИА Новости его вдова Светлана Самойлова.Журналист начал службу в АПН с командировки в Гавану, где проработал с 1979-го по 1983 год.В 1984-1989 годах Самойлов работал в Уругвае: организовывал работу представительства АПН в Монтевидео. В этой южноамериканской стране он также исполнял обязанности пресс-атташе посольства: готовил и проводил брифинги для иностранных журналистов.После работы в Гаване и Монтевидео Самойлов продолжил работу в Москве. Но связь с Латинской Америкой не прервалась: были многочисленные рабочие командировки в Чили, Мексику, Панаму, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию, Никарагуа.Как вспоминают коллеги, к Самойлову в полной мере относилось выражение "душа компании": он прекрасно пел, организовывал совместные выезды на природу сотрудников посольства и торгпредства, активно участвовал в самодеятельности.

латинская америка

аргентина

коста-рика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, аргентина, рауль кастро, фидель кастро, коста-рика