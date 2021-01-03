Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН
18:57 03.01.2021 (обновлено: 23:33 03.01.2021)
© Фото предоставлено семьей Сергея СамойловаЖурналист Сергей Самойлов
© Фото предоставлено семьей Сергея Самойлова
МОНТЕВИДЕО, 3 янв — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН), сообщила РИА Новости его вдова Светлана Самойлова.
Журналист начал службу в АПН с командировки в Гавану, где проработал с 1979-го по 1983 год.
В Гаване он очень тесно общался с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и братом Фиделя Рамоном. <...> Рамон был очень похож на Фиделя, он часто приезжал к нам домой. И все соседи всегда думали, что к нам приезжал Фидель.
В 1984-1989 годах Самойлов работал в Уругвае: организовывал работу представительства АПН в Монтевидео. В этой южноамериканской стране он также исполнял обязанности пресс-атташе посольства: готовил и проводил брифинги для иностранных журналистов.
После работы в Гаване и Монтевидео Самойлов продолжил работу в Москве. Но связь с Латинской Америкой не прервалась: были многочисленные рабочие командировки в Чили, Мексику, Панаму, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию, Никарагуа.
Как вспоминают коллеги, к Самойлову в полной мере относилось выражение "душа компании": он прекрасно пел, организовывал совместные выезды на природу сотрудников посольства и торгпредства, активно участвовал в самодеятельности.
Здание Агентства печати "Новости"