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Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН
Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН
В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН),... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T18:57
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МОНТЕВИДЕО, 3 янв — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН), сообщила РИА Новости его вдова Светлана Самойлова.Журналист начал службу в АПН с командировки в Гавану, где проработал с 1979-го по 1983 год.В 1984-1989 годах Самойлов работал в Уругвае: организовывал работу представительства АПН в Монтевидео. В этой южноамериканской стране он также исполнял обязанности пресс-атташе посольства: готовил и проводил брифинги для иностранных журналистов.После работы в Гаване и Монтевидео Самойлов продолжил работу в Москве. Но связь с Латинской Америкой не прервалась: были многочисленные рабочие командировки в Чили, Мексику, Панаму, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию, Никарагуа.Как вспоминают коллеги, к Самойлову в полной мере относилось выражение "душа компании": он прекрасно пел, организовывал совместные выезды на природу сотрудников посольства и торгпредства, активно участвовал в самодеятельности.
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латинская америка, аргентина, рауль кастро, фидель кастро, коста-рика

Умер журналист Сергей Самойлов, работавший в латиноамериканских бюро АПН

18:57 03.01.2021 (обновлено: 23:33 03.01.2021)
 
© Фото предоставлено семьей Сергея СамойловаЖурналист Сергей Самойлов
Журналист Сергей Самойлов - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото предоставлено семьей Сергея Самойлова
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 3 янв — РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер российский журналист Сергей Самойлов, в 80-е годы работавший в латиноамериканских бюро Агентства печати "Новости" (АПН), сообщила РИА Новости его вдова Светлана Самойлова.
Журналист начал службу в АПН с командировки в Гавану, где проработал с 1979-го по 1983 год.

В Гаване он очень тесно общался с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и братом Фиделя Рамоном. <...> Рамон был очень похож на Фиделя, он часто приезжал к нам домой. И все соседи всегда думали, что к нам приезжал Фидель.

Светлана Самойлова
В 1984-1989 годах Самойлов работал в Уругвае: организовывал работу представительства АПН в Монтевидео. В этой южноамериканской стране он также исполнял обязанности пресс-атташе посольства: готовил и проводил брифинги для иностранных журналистов.
После работы в Гаване и Монтевидео Самойлов продолжил работу в Москве. Но связь с Латинской Америкой не прервалась: были многочисленные рабочие командировки в Чили, Мексику, Панаму, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию, Никарагуа.
Как вспоминают коллеги, к Самойлову в полной мере относилось выражение "душа компании": он прекрасно пел, организовывал совместные выезды на природу сотрудников посольства и торгпредства, активно участвовал в самодеятельности.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкЗдание Агентства печати "Новости"
Здание Агентства печати Новости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Здание Агентства печати "Новости"
 
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