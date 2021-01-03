https://ria.ru/20210103/rozhdestvo-1591902601.html

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество

В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:19

2021-01-03T16:19

2021-01-03T16:19

рождество христово

дмитрий песков

владимир путин

новгородская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество.Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне. В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе."Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Рождество в Новгородскую область.В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.

https://ria.ru/20201223/putin-1590514928.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589741486.html

новгородская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, дмитрий песков, владимир путин, новгородская область, санкт-петербург