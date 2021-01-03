В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время Рождественского богослужения
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне. В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
23 декабря 2020, 10:55Новый год—2021В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
"Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Рождество в Новгородскую область.
В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.