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В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество
В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:19
2021-01-03T16:19
рождество христово
дмитрий песков
владимир путин
новгородская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество.Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне. В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе."Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Рождество в Новгородскую область.В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.
https://ria.ru/20201223/putin-1590514928.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589741486.html
новгородская область
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рождество христово, дмитрий песков, владимир путин, новгородская область, санкт-петербург

В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество

16:19 03.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время Рождественского богослужения
Владимир Путин во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне. В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 10:55Новый год—2021
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
"Сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Рождество в Новгородскую область.
В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:40Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Песков затруднился сказать, где президент будет встречать Рождество
 
Рождество ХристовоДмитрий ПесковВладимир ПутинНовгородская областьСанкт-Петербург
 
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