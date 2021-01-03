Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html
Освобожденные россияне рассказали об условиях содержания в Ливии
Освобожденные россияне рассказали об условиях содержания в Ливии
Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T03:11
2021-01-03T10:50
россия
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
михаил богданов
москва
ливия
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591865886_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0284eab90469b5029ddd18b384a3a6d3.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии.Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил об освобождении из плена четырех человек в Ливии. Ими оказали трое россиян и украинец. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину решили оперативно. Самолет с моряками приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. Освобожденный мужчина пояснил, что в плену он и остальные моряки провели 10 дней.Бодряга также заявил, что были пытки, в результате которых ему и старшему механику стало плохо.Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги и пояснил, что это травмы от строительных стяжек, которыми вместо наручников им фиксировали руки.Димитриади добавил, что никто не объяснял им причину задержания.Россияне поблагодарили всех, кто участвовал в организации их возвращения на родину, в том числе МИД.
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591858184.html
россия
москва
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево
Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево
2021-01-03T03:11
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591865886_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_77727b1f4efa85042ba18a6dbd71594b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт)

Освобожденные россияне рассказали об условиях содержания в Ливии

03:11 03.01.2021 (обновлено: 10:50 03.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии.
Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил об освобождении из плена четырех человек в Ливии. Ими оказали трое россиян и украинец. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину решили оперативно. Самолет с моряками приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

"Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе", — рассказал журналистам один из членов экипажа, Виктор Бодряга.

Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. Освобожденный мужчина пояснил, что в плену он и остальные моряки провели 10 дней.
Бодряга также заявил, что были пытки, в результате которых ему и старшему механику стало плохо.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБывшие пленные Димитрий Димитриади и Виктор Бодряга (слева направо), прилетевшие на самолете с освобожденными из плена в Ливии россиянами и гражданином Украины, на территории аэропорта Шереметьево
Бывшие пленные Димитрий Димитриади и Виктор Бодряга (слева направо), прилетевшие на самолете с освобожденными из плена в Ливии россиянами и гражданином Украины, на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бывшие пленные Димитрий Димитриади и Виктор Бодряга (слева направо), прилетевшие на самолете с освобожденными из плена в Ливии россиянами и гражданином Украины, на территории аэропорта Шереметьево
Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги и пояснил, что это травмы от строительных стяжек, которыми вместо наручников им фиксировали руки.
Димитриади добавил, что никто не объяснял им причину задержания.
"Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", — сказал капитан судна.
Россияне поблагодарили всех, кто участвовал в организации их возвращения на родину, в том числе МИД.
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
01:21
В Общественной палате рассказали об освобожденных в Ливии россиянах
 
РоссияФонд защиты национальных ценностейАлександр МалькевичМихаил БогдановМоскваЛивияШереметьево (аэропорт)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния