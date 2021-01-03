https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html

Освобожденные россияне рассказали об условиях содержания в Ливии

Освобожденные россияне рассказали об условиях содержания в Ливии

Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T03:11

2021-01-03T03:11

2021-01-03T10:50

россия

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

михаил богданов

москва

ливия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии.Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил об освобождении из плена четырех человек в Ливии. Ими оказали трое россиян и украинец. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину решили оперативно. Самолет с моряками приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. Освобожденный мужчина пояснил, что в плену он и остальные моряки провели 10 дней.Бодряга также заявил, что были пытки, в результате которых ему и старшему механику стало плохо.Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги и пояснил, что это травмы от строительных стяжек, которыми вместо наручников им фиксировали руки.Димитриади добавил, что никто не объяснял им причину задержания.Россияне поблагодарили всех, кто участвовал в организации их возвращения на родину, в том числе МИД.

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591858184.html

россия

москва

ливия

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Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево 2021-01-03T03:11 true PT0M20S

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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт)