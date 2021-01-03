https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591858184.html

В Общественной палате рассказали об освобожденных в Ливии россиянах

В Общественной палате рассказали об освобожденных в Ливии россиянах

Вернувшиеся в Россию мужчины - моряки, на их прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, рассказал журналистам член Общественной... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T01:21

2021-01-03T01:21

2021-01-03T01:21

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

михаил богданов

москва

ливия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вернувшиеся в Россию мужчины - моряки, на их прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, рассказал журналистам член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Ранее он сообщал, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был оперативно решен."Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания", - сказал Малькевич.

https://ria.ru/20210102/malkevich-1591853837.html

москва

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия