https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591858184.html
В Общественной палате рассказали об освобожденных в Ливии россиянах
В Общественной палате рассказали об освобожденных в Ливии россиянах
Вернувшиеся в Россию мужчины - моряки, на их прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, рассказал журналистам член Общественной... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T01:21
2021-01-03T01:21
2021-01-03T01:21
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
михаил богданов
москва
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_14409687d65f2ecdc72031a3564dbc41.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вернувшиеся в Россию мужчины - моряки, на их прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии, рассказал журналистам член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Ранее он сообщал, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был оперативно решен."Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания", - сказал Малькевич.
https://ria.ru/20210102/malkevich-1591853837.html
москва
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0f9725749ba8391bc2535dd6331f126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия