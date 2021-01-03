https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591856957.html

Трое освобожденных в Ливии россиян вернулись на родину

Трое освобожденных в Ливии россиян вернулись на родину

Трое освобожденных в Ливии россиян прибыли в Россию, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T00:39

2021-01-03T00:39

2021-01-03T08:39

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

москва

ливия

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Трое освобожденных в Ливии россиян прибыли в Россию, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Вместе с ними прилетел гражданин Украины."Самолет сел", — сказал Малькевич.Ранее Малькевич в своем Telegram-канале сообщил об освобождении из плена четырех человек.Позднее в разговоре с журналистами он уточнил, что вернувшиеся на родину россияне — моряки, на их прогулочной яхте закончилась солярка и они решили дозаправиться в Ливии."Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания", — пояснил Малькевич.Он также выразил благодарность замминистра иностранных дел и спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову, "организовавшему эту операцию и фактически руководившему ей".

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Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево 2021-01-03T00:39 true PT0M20S

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фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, москва, ливия, в мире