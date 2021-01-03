В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком
12:24 03.01.2021 (обновлено: 15:49 03.01.2021)
НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Новосибирской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, где над ребенком якобы в течение года издевались, в частности, привязывали к кровати и избивали.
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"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление СК по региону.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области заявила, что надзорное ведомство Мошковского района организовало проверку сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав ребенка в доме-интернате.
"Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с ребенком проверит в специализированном учреждении (Мошковский район) и органах опеки и попечительства (Тогучинский район) соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.
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