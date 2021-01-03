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В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком
В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком
Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:24
2021-01-03T15:49
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
тогучинский район
мошковский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Новосибирской области.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, где над ребенком якобы в течение года издевались, в частности, привязывали к кровати и избивали."По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление СК по региону.В свою очередь, прокуратура Новосибирской области заявила, что надзорное ведомство Мошковского района организовало проверку сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав ребенка в доме-интернате."Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с ребенком проверит в специализированном учреждении (Мошковский район) и органах опеки и попечительства (Тогучинский район) соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html
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новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, тогучинский район, мошковский район, происшествия

В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком

12:24 03.01.2021 (обновлено: 15:49 03.01.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Новосибирской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, где над ребенком якобы в течение года издевались, в частности, привязывали к кровати и избивали.
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"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление СК по региону.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области заявила, что надзорное ведомство Мошковского района организовало проверку сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав ребенка в доме-интернате.
"Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с ребенком проверит в специализированном учреждении (Мошковский район) и органах опеки и попечительства (Тогучинский район) соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.
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