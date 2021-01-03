https://ria.ru/20210103/rebenok-1591882783.html

В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком

В Новосибирской области проверят данные об издевательствах над ребенком

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:24

2021-01-03T12:24

2021-01-03T15:49

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

тогучинский район

мошковский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после появления в интернете данных об издевательствах над подростком в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Новосибирской области.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, где над ребенком якобы в течение года издевались, в частности, привязывали к кровати и избивали."По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление СК по региону.В свою очередь, прокуратура Новосибирской области заявила, что надзорное ведомство Мошковского района организовало проверку сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав ребенка в доме-интернате."Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с ребенком проверит в специализированном учреждении (Мошковский район) и органах опеки и попечительства (Тогучинский район) соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html

https://ria.ru/20200911/rebenok-1577072188.html

новосибирская область

тогучинский район

мошковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, тогучинский район, мошковский район, происшествия