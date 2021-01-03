https://ria.ru/20210103/pskov-1591912452.html

Псковский губернатор доложил Путину об устранении последствий непогоды

Псковский губернатор доложил Путину об устранении последствий непогоды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T18:30

2021-01-03T18:30

2021-01-03T19:35

михаил ведерников

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

псковская область

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек, сообщает сайт Кремля."Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня", - говорится в сообщении.В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались около 16,2 тысячи человек. В субботу Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в области. "Россети" информировали вечером в субботу, что восстановлено электроснабжение всех социально значимых объектов региона. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада.В воскресенье компания "Россети Северо-Запад" сообщила, что после ледяного дождя и сильного снегопада в Псковской области восстановлено электроснабжение 80% населенных пунктов. За сутки энергетики подключили 812 поселений. Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/1590856213.html

https://ria.ru/20210103/zima-1591884553.html

псковская область

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михаил ведерников, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, псковская область