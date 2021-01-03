https://ria.ru/20210103/proryv-1591889332.html

Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском

Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском

Количество пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T13:59

2021-01-03T13:59

2021-01-03T13:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

волжский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее сообщалось, что днём в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу диаметром 600 мм. По данным МЧС, пострадали два человека, которые оказались в зоне аварии."Пострадали три человека. Доставлены в медучреждения", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, на после происшествия создан оперативный штаб, устранить коммунальную аварию удастся в течение 3-4 часов. На это время, отметили в мэрии, придется отключить горячую воду в близлежащих домах.

https://ria.ru/20210102/volzhskiy-1591835591.html

волгоградская область

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, волжский, происшествия