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Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
Количество пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:59
2021-01-03T13:59
2021-01-03T13:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском Волгоградской области увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее сообщалось, что днём в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу диаметром 600 мм. По данным МЧС, пострадали два человека, которые оказались в зоне аварии."Пострадали три человека. Доставлены в медучреждения", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, на после происшествия создан оперативный штаб, устранить коммунальную аварию удастся в течение 3-4 часов. На это время, отметили в мэрии, придется отключить горячую воду в близлежащих домах.
https://ria.ru/20210102/volzhskiy-1591835591.html
волгоградская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, волжский, происшествия