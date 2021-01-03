https://ria.ru/20210103/prava-1591859734.html

Раскрыта новая причина лишения водительских прав

Раскрыта новая причина лишения водительских прав

Портал Autonews.ru рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T02:53

2021-01-03T02:53

2021-01-03T02:53

россия

водительские права

авто

гибдд мвд рф

общество

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Раскрыта новая причина лишения водительских прав

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Портал Autonews.ru рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, и предупредил о последствиях такого способа избежать штрафов.Подчеркивается, что нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.Как рассказали СМИ опрошенные инспекторы ГИБДД, за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.Юрист Катерина Соловьева отметила, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав.Специалист уточнила, что установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.

https://ria.ru/20210102/prava-1591811737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, гибдд мвд рф, общество