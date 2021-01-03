https://ria.ru/20210103/prava-1591859734.html
Раскрыта новая причина лишения водительских прав
Раскрыта новая причина лишения водительских прав
Портал Autonews.ru рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T02:53
2021-01-03T02:53
2021-01-03T02:53
россия
водительские права
авто
гибдд мвд рф
общество
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Раскрыта новая причина лишения водительских прав
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Портал Autonews.ru рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, и предупредил о последствиях такого способа избежать штрафов.Подчеркивается, что нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.Как рассказали СМИ опрошенные инспекторы ГИБДД, за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.Юрист Катерина Соловьева отметила, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав.Специалист уточнила, что установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.
https://ria.ru/20210102/prava-1591811737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, водительские права, авто, гибдд мвд рф, общество
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Портал Autonews.ru
рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, и предупредил о последствиях такого способа избежать штрафов.
Подчеркивается, что нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.
Как рассказали СМИ опрошенные инспекторы ГИБДД
, за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем
без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав
на 1-3 месяца.
"Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами" — предупредил один из дорожных полицейских.
Юрист Катерина Соловьева отметила, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав.
Специалист уточнила, что установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.