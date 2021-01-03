https://ria.ru/20210103/potolok-1591861758.html
В московском ресторане на мужчину упал потолок
В московском ресторане на мужчину упал потолок
В одном из московских ресторанов посетитель получил травмы из-за падения потолка, рассказала в Facebook жена пострадавшего Наталья Новокшенова. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T04:25
2021-01-03T04:25
2021-01-03T04:25
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В одном из московских ресторанов посетитель получил травмы из-за падения потолка, рассказала в Facebook жена пострадавшего Наталья Новокшенова.Новокшенова также добавила, что потолок на следующий день "просто прикрепили назад", и предположила, что в подобный инцидент может повториться в будущем.В комментарии телеканалу "360" женщина рассказала, что представители ресторана сначала пообещали компенсацию, но после посоветовали обратиться с претензиями в суд. Новокшенова сообщила, что они планируют сообщить о случившемся в полицию.
https://realty.ria.ru/20200911/potolok-1577082679.html
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