https://ria.ru/20210103/potolok-1591861758.html

В московском ресторане на мужчину упал потолок

В московском ресторане на мужчину упал потолок

В одном из московских ресторанов посетитель получил травмы из-за падения потолка, рассказала в Facebook жена пострадавшего Наталья Новокшенова. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T04:25

2021-01-03T04:25

2021-01-03T04:25

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В одном из московских ресторанов посетитель получил травмы из-за падения потолка, рассказала в Facebook жена пострадавшего Наталья Новокшенова.Новокшенова также добавила, что потолок на следующий день "просто прикрепили назад", и предположила, что в подобный инцидент может повториться в будущем.В комментарии телеканалу "360" женщина рассказала, что представители ресторана сначала пообещали компенсацию, но после посоветовали обратиться с претензиями в суд. Новокшенова сообщила, что они планируют сообщить о случившемся в полицию.

https://realty.ria.ru/20200911/potolok-1577082679.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия