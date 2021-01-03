Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:52 03.01.2021 (обновлено: 14:58 03.01.2021)
© Tobias SchwarzСтроительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине
© Tobias Schwarz
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток — 2" в связи с санкциями США против трубопровода, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток — 2". <...> DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока — 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — уточнила компания.
Санкции против российских газовых проектов содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Документ одобрили члены сената, таким образом он преодолел вето президента Дональда Трампа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.
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