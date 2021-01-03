https://ria.ru/20210103/potok-1591895096.html

Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"

Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток — 2" в связи с санкциями США против трубопровода,... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T14:52

2021-01-03T14:52

2021-01-03T14:58

allseas

северный поток — 2

турецкий поток

балтийское море

дональд трамп

норвегия

сша

украина

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать "Северный поток — 2" в связи с санкциями США против трубопровода, говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости."Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток — 2". <...> DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы "Северного потока — 2" в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют", — уточнила компания.Санкции против российских газовых проектов содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Документ одобрили члены сената, таким образом он преодолел вето президента Дональда Трампа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.

https://ria.ru/20210103/potok-1591857846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/sevpotok-1591690151.html

балтийское море

норвегия

сша

украина

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allseas, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, дональд трамп, норвегия, сша, украина